Узбекский след в Сеуле, или За что корейцы уважают хлопок и не любят зиру

Корреспондент Sputnik Узбекистан обнаружил в Сеуле не только множество напоминаний об Узбекистане, но и настоящую самсу прямо из тандыра.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik, Ксения Набаткина. Если верить указателю, установленному в Парке Мира в Демилитаризованной зоне между Южной и Северной Кореей, до Узбекистана от этой точки 4862 километра, однако в Сеуле, например, можно найти места, в которых кажется, что Ташкент или Самарканд гораздо ближе.

Хлопок для красоты

Южная Корея очень популярна у любительниц косметики: здесь можно найти огромное разнообразие масок для лица, кремов, патчей и много другого. Часто все эти средства упакованы в баночки с котятами, медвежатами или единорогами, призванными умилить потенциальных покупательниц. Но на некоторых тюбиках изображены не трогательные звери, а хорошо знакомые всем узбекистанцам ветки хлопка с пушистыми белыми коробочками.

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Косметика на основе экстракта хлопка или хлопкового масла довольно популярна не только в Корее, но и в других странах — современная медицина и косметология давно признали хлопковое масло, которое делают из семян хлопчатника. В составе масла много ненасыщенных жирных кислот, активно действующих на состояние наших волос и кожи: миристиновая кислота позволяет активным компонентам косметических средств проникать глубоко в кожу, рахиновая кислота — эффективное противовоспалительное средство, пальмитиновая кислота способствует регенерации зрелой кожи, линолевая кислота сохраняет гидробаланс кожи и защищает ее от ультрафиолета.

Хлопковое масло в составе кремов или масок улучшает структуру кожи, повышает ее защитные свойства и стабилизирует липидный баланс, утверждают производители. Косметика с экстрактом хлопка создает ощущение свежести и мягкости, предотвращает раздражение, увлажняет и разглаживает, поэтому ее часто используют для ухода за зрелой кожей.

Веточку хлопка в Сеуле можно встретить не только на баночках с кремами, но и в небольших букетиках из искусственных или сухих цветов, которые также очень популярны в Южной Корее.

Sputnik / Ксения Набаткина Букет цветов с использованием веточки хлопка.

Узбекский след на Шелковом пути



Напоминания об Узбекистане можно встретить в Сеуле не только в магазинах косметики, но и, например, в Национальном музее Кореи. Среди более 12 тысяч его экспонатов, доступных для посетителей, можно найти и те, что имеют прямое отношение к Центральной Азии. На третьем этаже есть залы, посвященные морскому и сухопутному Шелковому пути. Правда, в них представлены в основном экспонаты из Восточного Туркестана — региона Центральной Азии, населенного тюркскими народами, который сейчас входит в состав Китая.

В залах музея можно найти также много артефактов Шелкового пути из королевства Силла (57 г. до н.э. — 676 г. н.э.). Например, стеклянные изделия, раскопанные в королевской гробнице Хуангнамдаечонг. Встречаются экспонаты из Казахстана и Туркменистана.

Sputnik / Ксения Набаткина Карта Шелкового пути в Национальном музее Кореи в Сеуле.

Кстати, Национальный музей Кореи — самый посещаемый в Азии. Ежегодно он принимает свыше 3 миллионов гостей. По площади он входит в число шести крупнейших музеев мира — он занимает 137 201 квадратный метр. При этом вход в него, как и во многие музеи в Сеуле, бесплатный.

Из Сеула в Самарканд за минуту

Однако по-настоящему ощутить себя в Узбекистане, не уезжая при этом из Сеула, можно на так называемой "русской улице", которая расположена рядом со станцией метро Dongdaemun History & Culture Park. Улица пестрит вывесками на русском, многие из которых написаны с ошибками — "Женский одежда", "Русский кухня" и другие. В витринах можно увидеть картинки с флагами Узбекистана, Таджикистана, Украины и других стран СНГ. Это значит, что в этих магазинах работают выходцы из разных стран и всегда можно найти продавца, говорящего на твоем родном языке.

На "русской улице" можно не только встретить соотечественников, но и перекусить: здесь множество кафе и ресторанов, не только русской, но и узбекской кухни. Ресторан StarSamarkand работает в Сеуле с 2003 года, сейчас у него уже четыре зала, расположенные в разных частях улицы.

Sputnik / Ксения Набаткина Узбекское кафе на "русской улице" в Сеуле

"Горячие лепешки внутри", — зазывает табличка на дверях главного зала, а в подтверждение рядом лежат те самые лепешки, действительно большие, теплые и ароматные. Внутри возникает полное ощущение, что прямо из Сеула удалось каким-то образом за секунду перенестись в Самарканд: стены украшают расписные блюда, яркие халаты и национальные инструменты, на столах дымится плов и лагман, посетили пьют чай из разноцветных пиал.

Над кассой висит сертификат о том, что вся продукция соответствует стандартам халяль, а за аппаратом стоит Шахниез Амонов — сын владельца ресторана, выполняющий здесь сейчас функции управляющего.

"Мой отец работал в Корее и заметил, что узбеков здесь много, а поесть национальной кухни негде, тогда решили открыть ресторан", — рассказа Шахниез.

Sputnik / Ксения Набаткина Управляющий ресторана StarSamarkand в Ташкенте Шахниез Амонов.

По его словам, среди посетителей сейчас в основном узбеки и выходцы из стран СНГ, которые постоянно живут в Сеуле или приехали на заработки, но и корейцы интересуются.

В меню есть и самаркандский плов, и тандырная самса, и лагман. Продукты для них закупают в Корее, но зиру и другие приправы привозят из Узбекистана.

"Стараемся меньше готовить с приправами, потому что корейцы не любят зиру, например. У них тоже острая кухня, но им не нравится аромат некоторых приправ. Мы приготовили как-то шашлык без зиры. Наши не оценили, а корейцы сказали, что вкусно", — улыбается Амонов.

Работают в ресторане в основном узбекистанки, которые замужем за местными жителями. Но есть среди персонала и кореец.

"Учится потихоньку. А посмотрели бы вы на него за тандыром — от узбека уже и не отличишь", — шутя рассказал управляющий рестораном.

Есть в двух народах что-то общее, считает Амонов, например, уважение к старшим, свойственное и узбекам, и корейцам.

Узбекистан в Корее Sputnik / Ксения Набаткина

Узбекистан в Корее Sputnik / Ксения Набаткина

Узбекистан в Корее Sputnik / Ксения Набаткина

Узбекистан в Корее Sputnik / Ксения Набаткина

Узбекистан в Корее Sputnik / Ксения Набаткина 1 / 5 Sputnik / Ксения Набаткина Узбекистан в Корее

В дни узбекских праздников, например, Навруза или Дня Независимости, StarSamarkand открывается для обычных посетителей только к обеду — утром узбекистанцы собираются здесь, чтобы угоститься бесплатным пловом, пообщаться.

"Бываю в Узбекистане раз-два в год. Стараемся не отставать, следить, что там происходит. Все очень хорошо сейчас делают для народа, поэтому у многих из тех, кто уехал из страны, возникает желание поехать, посмотреть, как там сейчас все, может быть, инвестировать деньги. Все-таки мы, узбеки, должны быть там, а не здесь", — уверен Шахниез.

Напомним, Южная Корея — давний партнер Узбекистана в разных сферах: туризме, образовании, бизнесе. За последние годы она вложила в экономику республики десятки миллиардов долларов инвестиций. Кроме того, в Ташкенте действует университет Инха, открытие которого стало результатом сотрудничества между Университетом Инха Южной Кореи и правительством Узбекистана.