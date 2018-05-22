Зона особого внимания, или Что будет с Чарваком через пару лет

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило Концепцию дальнейшего развития свободной туристской зоны (СТЗ) "Чарвак".
Корреспонденты Sputnik разбирались, что ждет зону через пару лет, какие инвесторы готовы прийти в регион и почему узбекистанцам пришлось так долго ждать этого события.
Точка отсчета
Недалеко от столицы находится Чарвакское водохранилище, на берегу которого расположены многочисленные пансионаты, зоны отдыха и детские летние спортивно-оздоровительные лагеря. Рядом — великолепные горы западного Тянь-Шаня с многочисленными туристскими маршрутами и тропами, водопадами, пещерами, ущельями, ореховыми рощами и фруктовыми садами, включенными в 2016 году в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В национальном парке "Угам-Чаткал" обитает 230 видов животных, произрастает 1800 видов растений и расположено четыре уникальных природных озера — Урунгач, Бодак, Шовур и Ихнож, действуют Чаткальский государственный биосферный заповедник и ряд лесных хозяйств.
В регионе наблюдается нехватка средств размещения, санаториев и зон отдыха, неразвитость туристской инфраструктуры, низкое качество и ограниченность количества оказываемых туристам услуг.
Новое дыхание
В ближайшее время на территории СТЗ "Чарвак" будут созданы несколько сезонных зон отдыха, в каждой из которых построят современные гостиничные комплексы, культурно-развлекательные, лечебно-оздоровительные, торговые и другие объекты туристского назначения, а также современная инженерная инфраструктура.
Разработчики документа планируют, что уже в 2021 году объемы экспорта туристических услуг в регионе достигнут 100 миллионов долларов, а число иностранных туристов, посещающих область, вырастет с 72 тысяч человек по итогам 2017 года до 150 тысяч человек в 2021 году.