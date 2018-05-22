Зона особого внимания, или Что будет с Чарваком через пару лет

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило Концепцию дальнейшего развития свободной туристской зоны (СТЗ) "Чарвак".

Корреспонденты Sputnik разбирались, что ждет зону через пару лет, какие инвесторы готовы прийти в регион и почему узбекистанцам пришлось так долго ждать этого события.

Точка отсчета

© Ruptly . В Узбекистане назвали реальные цифры по въездному туризму

Эксперты отмечают, что Ташкентская область сегодня обладает значительным туристским потенциалом, что в первую очередь связано с уникальными природными условиями, позволяющими развивать практически все виды туризма. В частности, в регионе есть все необходимое для развития горного и экстремального туризма, в том числе альпинизма, сноубординга, аэронавтики, велоспорта, мотоспорта, а также экологического, сельского, паломнического и гастрономического туризма.

Недалеко от столицы находится Чарвакское водохранилище, на берегу которого расположены многочисленные пансионаты, зоны отдыха и детские летние спортивно-оздоровительные лагеря. Рядом — великолепные горы западного Тянь-Шаня с многочисленными туристскими маршрутами и тропами, водопадами, пещерами, ущельями, ореховыми рощами и фруктовыми садами, включенными в 2016 году в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В национальном парке "Угам-Чаткал" обитает 230 видов животных, произрастает 1800 видов растений и расположено четыре уникальных природных озера — Урунгач, Бодак, Шовур и Ихнож, действуют Чаткальский государственный биосферный заповедник и ряд лесных хозяйств.

На сегодняшний день в области работают 120 организаций, занимающихся досугом отечественных и зарубежных туристов. Объем экспорта туристских услуг в прошлом году превысил 44 миллиона долларов. Несмотря на это, с учетом огромного туристского потенциала и природных ресурсов региона, данные показатели, отмечают эксперты, являются достаточно скромными.

В регионе наблюдается нехватка средств размещения, санаториев и зон отдыха, неразвитость туристской инфраструктуры, низкое качество и ограниченность количества оказываемых туристам услуг.

Новое дыхание

В ближайшее время на территории СТЗ "Чарвак" будут созданы несколько сезонных зон отдыха, в каждой из которых построят современные гостиничные комплексы, культурно-развлекательные, лечебно-оздоровительные, торговые и другие объекты туристского назначения, а также современная инженерная инфраструктура.

© Sputnik / Георгий Зельма В Узбекистане доходы от туризма могут достигать 15 миллиардов долларов в год

На территории Бостанлыкского, Паркентского и Ахангаранского районов уже начата работа по созданию 162 современных гостевых домов. Для развлечения туристов планируется разработать программу демонстрации национальных обычаев и традиций, свадебных церемоний и других развлекательных мероприятий, организовать поездки на природу, а также по культурным и историческим объектам.

Разработчики документа планируют, что уже в 2021 году объемы экспорта туристических услуг в регионе достигнут 100 миллионов долларов, а число иностранных туристов, посещающих область, вырастет с 72 тысяч человек по итогам 2017 года до 150 тысяч человек в 2021 году.