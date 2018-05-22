В аэропорту Пулково отметили День Узбекистана

Мероприятие организовало представительство "Узбекистон хаво йуллари" совместно с санкт-петербургской воздушной гаванью, гостям предлагали сделать фото с изображением самаркандского комплекса Регистан.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. В санкт-петербургском аэропорту Пулково отметили День Узбекистана, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Мероприятие было организовано представительством "Узбекистон хаво йуллари" совместно с Пулково при содействии компании "Аэротур".

Гостям предложили сфотографироваться на фоне пресс-вола с изображением самаркандского комплекса Регистан, а также попробовать узбекские фрукты, сладости и самсу.

Перед собравшимися выступили представитель "Узбекских авиалиний" в Петербурге Зафар Сайдзимов и специалист аэропорта Анна Никифорова.

"После окончания официальной части церемонии для гостей выступил коллектив "Бахор", исполнивший узбекские национальные танцы. Впервые в зале аэропорта Пулково прошел показ этнической моды, представленный Модным домом Лолы Жалоловой", — уточняется в пресс-релизе.

Пассажиры аэропорта проявили большой интерес к празднику. Их заинтересовала информация о туристических программах в Узбекистане и исторических достопримечательностях.

С прошлого года "Узбекистон хаво йуллари" лидирует по объемам перевозок в аэропорт Северной столицы России.