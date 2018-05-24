Харов: узбеки и кыргызы должны ездить друг к другу как во времена СССР

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан должны восстановить прежние утраченные двусторонние туристические маршруты, существовавшие во времена Советского Союза, считает генеральный директор Asia Expeditions (Кыргызстан) Арлан Харов.
По его мнению, обе страны исторически предрасположены к этому, и если двигаться в данном направлении, то взаимный турпоток между двумя государствами будет неуклонно расти.
Эксперт уверен, что сейчас самое время возобновить эти старые-новые связи, потому что отношения двух государств, как никогда раньше, на очень высоком уровне. Любые вопросы, связанные с преградами и трудностями, как со стороны Узбекистана, так и Кыргызстана, решаются в кратчайшие сроки, заметил представитель туристической отрасли.
"Мы собираемся наладить логистику по трем направлениям. В первую очередь, это железнодорожное сообщение. Так, например, уже запущен поезд до Иссык-Куля, который курсирует один раз в неделю. А в сезон он начнет ездить туда два раза в неделю. Другой вид логистики – это авиаперелеты. С середины июня с того же известного курорта в Кыргызстане по вторникам и пятницам начнет летать самолет на протяжении всего туристического сезона", – отметил собеседник.
"Чартерные автобусные рейсы Ташкент – Чопоната заработают уже с 30 июня. Наша туркомпания будет продавать билеты в совокупности с путевками в гостиницы. Средняя стоимость проезда составит 70-80 долларов в обе стороны. Отмечу, что Чопоната – это курортный центр Иссыкульской области, где расположены основные зоны отдыха и пансионаты. А отдых на Иссык-Куле сегодня стоит от 5 до 100 долларов за сутки", – проинформировал собеседник.
В поле зрения туристической компании из Кыргызстана также находятся вопросы упрощенного прохождения границ между двумя государствами.
Также, по его словам, на данный момент активно прорабатываются автобусные и ж/д маршруты по направлению Ош – Андижан и Джалал-Абад – Андижан. Кроме того, готовится еще один автобусный маршрут Андижан – Баткен. Все эти вопросы, как подчеркнул эксперт, находятся на контроле кыргызских и узбекских властей, и уже в самое ближайшее время рейсы по данным направлениям заработают.
Оценивая общий турпоток между двумя странами, Арлан Харов заметил, что в прошлом году, по данным диппредставительства Кыргызстана в Ташкенте, из Узбекистана в соседнюю страну въехало более 320 тысяч человек. В этом году, по его словам, перед туристическим сектором Кыргызской Республики поставлена задача обеспечить поток в 600 тысяч человек.
На вопрос о том, что же может привлечь туриста в сегодняшний Кыргызстан, Харов ответил, что здесь развиваются такие новые направления туризма, как кумысолечение, отдых в юрточных лагерях, горнолыжный и этнотуризм. По его мнению, все это также может оказаться очень интересным и для узбеков.
А для настоящих искателей приключений, по словам директора компании, соседний Кыргызстан может предложить поездку на джипах по бескрайней пустыне, конные туры, путешествия по Великому Шелковому пути, ну и, конечно, велотуры. На сегодняшний день, по заверению Харова, Кыргызстан в плане туризма становится весьма популярным направлением.
Как он заметил, узбеки и кыргызы – братские народы. И сегодня это одна из главных причин, по которой граждане двух соседних государств выбирают отдых на территории друг друга.