Госкомтуризма проводит конкурс на лучший сценарий программы о путешествиях

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Госкомитет по развитию туризма проводит конкурс "Лучший сценарий телепередач по пропаганде внутреннего туризма".
Сумма вознаграждения может составлять до 100 миллионов сумов и включает в себя покрытие расходов, в том числе на съемку телепередач, подготовку материалов, разработку дизайна, покрытие командировочных расходов, гонораров журналистов и корреспондентов.
Прием заявок и конкурсных работ будет проходить с 20 июня по 20 июля 2018 года, передает пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана.