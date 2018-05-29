Госкомтуризма проводит конкурс на лучший сценарий программы о путешествиях

Победитель может выиграть сто миллионов сумов, а также покрытие расходов на съемку одного выпуска телепередачи.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Госкомитет по развитию туризма проводит конкурс "Лучший сценарий телепередач по пропаганде внутреннего туризма".

© Sputnik/Виктор Толочко В Узбекистане запустят новый туристический телеканал

Призовой фонд включает в себя вознаграждение и покрытие расходов на съемку одного выпуска телепередачи по сценарию, отобранному комиссией.

Сумма вознаграждения может составлять до 100 миллионов сумов и включает в себя покрытие расходов, в том числе на съемку телепередач, подготовку материалов, разработку дизайна, покрытие командировочных расходов, гонораров журналистов и корреспондентов.

Прием заявок и конкурсных работ будет проходить с 20 июня по 20 июля 2018 года, передает пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана.