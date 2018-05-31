Закрытые туристические места Узбекистана открыли для посещения

ТАШКЕНТ, 31 мая – Sputnik. Природные территории и археологические объекты в центральной части и на юго-западе Узбекистана вновь открыты для посещения туристов.

В марте 2015 года правительство страны утвердило перечень объектов и территорий, запрещенных для посещения туристами в Джизакской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях Узбекистана. Данные меры были приняты для защиты этих мест от воздействия человека.

"Постановлением правительства ряд объектов были исключены из числа запрещенных для посещения туристами… Данная мера способствует привлечению иностранных туристов, увеличению количества посещаемых территорий для путешествия и повышению привлекательности нашей страны потенциальным туристам", — сообщила в четверг пресс-служба Госкомтуризма республики.

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В частности, снова доступным для туристов стали пещера Тамерлана, следы динозавров в ущелье Каласай, водопады Каласай и Сувтушар, озеро Джанка, ледник Северцева, святое место "Хазрат Султан" на юго-западе страны. Из списка закрытых объектов также исключен радиоастрономический комплекс (РТ — 70) на плато Суффа и прилегающая к нему природная территория в Джизакской области.

В списке закрытых для посещения объектов по-прежнему остается Гиссарский заповедник, расположенный на отрогах одноименного хребта. Это самый большой объект среди охраняемых природных территорий Узбекистана — свыше 80 тысяч гектаров. На его территории обитают несколько видов млекопитающих, включенных в Красный список Международного союза охраны природы и Красную книгу республики.

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В 1995 году правительства России и Узбекистана подписали соглашение о создании международной радиоастрономической обсерватории на плато Суффа в 250 километрах от Ташкента. Основную часть обсерватории — уникальный радиотелескоп с диаметром зеркала 70 метров планировалось в вести в эксплуатацию в 2009 году, однако из-за проблем с финансированием обсерватория так и не была достроена.