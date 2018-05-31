Закрытые туристические места Узбекистана открыли для посещения

ТАШКЕНТ, 31 мая – Sputnik. Природные территории и археологические объекты в центральной части и на юго-западе Узбекистана вновь открыты для посещения туристов.
В марте 2015 года правительство страны утвердило перечень объектов и территорий, запрещенных для посещения туристами в Джизакской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях Узбекистана. Данные меры были приняты для защиты этих мест от воздействия человека.
"Постановлением правительства ряд объектов были исключены из числа запрещенных для посещения туристами… Данная мера способствует привлечению иностранных туристов, увеличению количества посещаемых территорий для путешествия и повышению привлекательности нашей страны потенциальным туристам", — сообщила в четверг пресс-служба Госкомтуризма республики.
В списке закрытых для посещения объектов по-прежнему остается Гиссарский заповедник, расположенный на отрогах одноименного хребта. Это самый большой объект среди охраняемых природных территорий Узбекистана — свыше 80 тысяч гектаров. На его территории обитают несколько видов млекопитающих, включенных в Красный список Международного союза охраны природы и Красную книгу республики.