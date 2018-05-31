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Администратор в гостинице

Узбекистан снизил стоимость регистрации для иностранных граждан

CC0 / pixabay
Туризм
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Теперь иностранцы будут платить 2% от минимального размера заработной платы за один день (3,4 тысячи сумов), если срок прибывания составит не более 30 дней.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Узбекистане снизили стоимость регистрации для иностранных граждан, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на постановление правительства.

Раньше иностранцы вынуждены были отдавать 20 долларов за временную прописку (160 тысяч сумов) независимо от срока пребывания в стране. Теперь они будут платить исходя из дней пребывания в Узбекистане в размере 2% от минимального размера заработной платы за один день (3,4 тысячи сумов). Этот порядок будет действовать, если иностранец находится в стране до 30 дней.

Изменения коснутся и граждан стран СНГ. За временную прописку до 30 дней включительно они также будут платить 3,4 тысячи сумов за один день. До этого они были вынуждены отдавать 5 долларов (40 тысяч сумов) независимо от количества дней прибытия.

Новый порядок позволит значительно экономить средства иностранным туристам, которые, как правило, находятся в Узбекистане не больше 10 дней.

Напомним, что в последние годы в Узбекистан, согласно данным официальной статистики, приезжало порядка 2 — 2,5 миллиона туристов. Около 70-80% потока — это гости из соседних стран, туристов из дальних стран и России, которые едут в гостиницы и тратят деньги насчитывается порядка 200 тысяч.

В этом году планируется привлечь в республику около 350 тысяч туристов из дальнего зарубежья и России, а к 2020 году довести их число до полумиллиона.

Теги:
иностранные граждане, налоги, Узбекистан



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