22:45 31 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 23°C
Прямой эфир
  • EUR9299.32
  • RUB127.57
  • USD7982.25
Поиск
Линия по тестированию готовых аккумуляторов

Узбекский автопром планирует запустить производство электромобилей

© Sputnik / Александр Кряжев
Туризм
Получить короткую ссылку
12610

При Туринском политехническом университете создана группа по производству электромобилей.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Компания "Узавтосаноат" прорабатывает вопрос организации производства электромобилей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Вместе с этим в стране планируется создать и всю соответствующую инфраструктуру. Об этом в четверг в рамках пресс-конференции заявил председатель правления "Узавтосаноат" Умиджан Салимов.

"Мы создали специальную группу в Инновационном центре при Туринском политехническом университете в Ташкенте, которая занимается вопросами внедрения и организации производства электромобилей. Это мы будем делать, это мы делаем", — подчеркнул глава компании.

По его словам, для автомобильной промышленности Узбекистана это новое направление. Сейчас разрабатывается концепция по производству электромобилей. Документ будет готов в течение двух месяцев. Кроме того, руководство "Узавтосаноата" ведет переговоры с потенциальными партнерами-производителями электромобилей. Этот процесс завершится в течение полугода.

Салимов уверен, что будущее сегодня за электромобилями, так как они по своим техническим характеристикам в разы превосходят привычные машины с бензиновым двигателем.

"Во-первых, с точки зрения обыкновенного потребителя эксплуатационные затраты на электромобили ниже в восемь раз. С точки зрения технического обслуживания они также более выгодны для людей", — сказал он.

Сейчас, по словам главы компании, ведется еще и обсуждение вопросов с "Узбекэнерго" по созданию инфраструктуры, необходимой для электрокаров. Это очень сложный вопрос. Но несмотря на это, "Узавтосаноат" намерен добиваться результатов в данном направлении.

Причем республика не собирается ограничиваться только производством электромобилей. Есть еще электровелосипеды, электромопеды, электроавтобусы и легковая коммерческая электротехника, заявил Салимов.

"Через месяц для проведения тестовых испытаний мы привезем сюда два образца электромобилей — Chevrolet Volt американской компании GM и автомобиль китайского производителя JAC. В рамках этой работы мы устроим пробег по всему Узбекистану, начиная от Андижанской области и заканчивая Каракалпакстаном", — поделился планами чиновник.

Он также добавил, что Туринский политехнический университет в Ташкенте занялся проектированием первого беспилотного авто. Проект финансируется компанией "Узавтосаноат" совместно с двумя российскими партнерами.

"Это очень сложная тема, но и в этом направлении мы тоже начали работать", — заключил Салимов.

Теги:
Инновации, электромобиль, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Робот София
    Встреча с роботом

    Самообучаемый человекоподобный робот София, разработанный гонконгской компанией Hanson Robotics, выступит на форуме мэров городов стран Шелкового пути в Астане.

  • Дипломатическое представительство Китая в Бишкеке. Архивное фото
    Пользуйтесь!

    Депутаты Бишкекского городского кенеша одобрили постановление об освобождении посольства Китая в Кыргызстане от арендной платы за землю.

  • Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, архивное фото
    Враг табака

    ВОЗ наградила президента Таджикистана Эмомали Рахмона специальной наградой за огромный вклад в борьбу с табакокурением.

  • Азербайджанец собрал трехэтажный велосипед
    Изобретатель велосипеда

    Азербайджанец изобрел трехэтажный велосипед с тремя колесами – корреспонденту Sputnik удалось пообщаться с инженером-любителем.

  • официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов
    "Пьяная" история

    Sputnik узнал подробности вопиющего случая в Добруше, где в местную больницу доставили 7-летний ребенок с сильным алкогольным отравлением.

  • Спасти самшит: ученики сухумской школы посадили железное дерево
    Подарок школе

    Ученики сухумской школы вместо выпускных лент купили и посадили самшит – дерево, которое почти полностью уничтожено в Абхазии.

  • Министр охраны природы Армении Эрик Григорян на заседании правительства (17 мая 2018). Еревaн
    Экологические миллиарды

    Министерство охраны природы Армении начинает проверки на 28 рудниках страны - получены данные о крупных злоупотреблениях в сфере экологии.

  • Световой короб на крыше автомобиля службы Яндекс.Такси.
    "Шпионское" такси

    Пользователи соцсетей уверены, что пришедший на латвийский рынок российский интернет-сервис "Яндекс.Такси" занимается скрытым сбором информации.

  • Предполагаемая тюрьма ЦРУ в Антавиляй, ноябрь 2009 года
    Тайное становится явным

    Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объявил, что в Литве в период с февраля 2005 по март 2006 года была секретная тюрьма ЦРУ.

  • Президент Молдовы Игорь Додон
    Давайте говорить!

    Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что только путем открытого диалога с Тирасполем можно добиться урегулирования приднестровского вопроса.

  • Юри Ратас
    Докричаться до властей

    Из-за многочисленных протестов общественности и жителей города Тарту премьер Эстонии допустил отмену постройки целлюлозного комбината.

  • Мурат Гассиев, Виталий Сланов, Абель Санчес
    "Просто безумие"

    Тренер Мурата Гассиева Абель Санчес рассказал о дате финала Всемирной суперсерии по боксу (WBSS) против Александра Усика.

  • Робот София
    Встреча с роботом

    Самообучаемый человекоподобный робот София, разработанный гонконгской компанией Hanson Robotics, выступит на форуме мэров городов стран Шелкового пути в Астане.

  • Дипломатическое представительство Китая в Бишкеке. Архивное фото
    Пользуйтесь!

    Депутаты Бишкекского городского кенеша одобрили постановление об освобождении посольства Китая в Кыргызстане от арендной платы за землю.

  • Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, архивное фото
    Враг табака

    ВОЗ наградила президента Таджикистана Эмомали Рахмона специальной наградой за огромный вклад в борьбу с табакокурением.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мемориальная мечеть
Угостили по-узбекски: в "Шатре Рамадана" в Москве прошел вечер Узбекистана
Детеныш дикой панды был впервые обнаружен в китайском заповеднике Вулонг
Детёныша дикой панды случайно обнаружили на дереве в Китае
Кто получит самую большую зарплату
Где заплатят: рынок труда в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054