Узбекский автопром планирует запустить производство электромобилей

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Компания "Узавтосаноат" прорабатывает вопрос организации производства электромобилей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Вместе с этим в стране планируется создать и всю соответствующую инфраструктуру. Об этом в четверг в рамках пресс-конференции заявил председатель правления "Узавтосаноат" Умиджан Салимов.

"Мы создали специальную группу в Инновационном центре при Туринском политехническом университете в Ташкенте, которая занимается вопросами внедрения и организации производства электромобилей. Это мы будем делать, это мы делаем", — подчеркнул глава компании.

По его словам, для автомобильной промышленности Узбекистана это новое направление. Сейчас разрабатывается концепция по производству электромобилей. Документ будет готов в течение двух месяцев. Кроме того, руководство "Узавтосаноата" ведет переговоры с потенциальными партнерами-производителями электромобилей. Этот процесс завершится в течение полугода.

Салимов уверен, что будущее сегодня за электромобилями, так как они по своим техническим характеристикам в разы превосходят привычные машины с бензиновым двигателем.

"Во-первых, с точки зрения обыкновенного потребителя эксплуатационные затраты на электромобили ниже в восемь раз. С точки зрения технического обслуживания они также более выгодны для людей", — сказал он.

Сейчас, по словам главы компании, ведется еще и обсуждение вопросов с "Узбекэнерго" по созданию инфраструктуры, необходимой для электрокаров. Это очень сложный вопрос. Но несмотря на это, "Узавтосаноат" намерен добиваться результатов в данном направлении.

Причем республика не собирается ограничиваться только производством электромобилей. Есть еще электровелосипеды, электромопеды, электроавтобусы и легковая коммерческая электротехника, заявил Салимов.

"Через месяц для проведения тестовых испытаний мы привезем сюда два образца электромобилей — Chevrolet Volt американской компании GM и автомобиль китайского производителя JAC. В рамках этой работы мы устроим пробег по всему Узбекистану, начиная от Андижанской области и заканчивая Каракалпакстаном", — поделился планами чиновник.

Он также добавил, что Туринский политехнический университет в Ташкенте занялся проектированием первого беспилотного авто. Проект финансируется компанией "Узавтосаноат" совместно с двумя российскими партнерами.

"Это очень сложная тема, но и в этом направлении мы тоже начали работать", — заключил Салимов.