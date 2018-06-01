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Регистрация в отеле Марко Поло Пресня

В Узбекистане иностранцев освободили от ответственности за регистрацию

© Sputnik / Виталий Савельев
Туризм
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Самостоятельные путешественники могут найти выход из ситуации с помощью специализированной программы.

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Узбекистане иностранных граждан освободили от ответственности за временную регистрацию на территории республики, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на постановление правительства. 

Теперь ответственность за временную регистрацию иностранцев и лиц без гражданства, а также граждан стран государств СНГ несут пригласившие или принимающие лица. Эта мера не относится к иностранцам, совершающим самостоятельные путешествия.

Администратор в гостинице
CC0 / pixabay
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Раньше зарубежные гости сами несли ответственность за регистрацию и, в случае нарушения законодательства, они платили штраф в размере от пятидесяти до ста минимальных размеров заработной платы (от 8,6 миллиона до 17,2 миллиона сумов, или от 1073 до 2146 долларов).

"При этом если иностранные граждане, совершающие самостоятельное путешествие и проживающие в палаточных лагерях или автотранспортных средствах, преобразованных для ночлега, не пройдут регистрацию и не уплатят туристский сбор, на них будет наложен штраф в десятикратном размере неоплаченной суммы от этого сбора", — отметили в Госкомтуризма.

К примеру, иностранный гражданин, проживавший пять суток в Узбекистане, уплачивает чуть более 43 тысяч сумов. В случае проживания без регистрации и неуплаты туристского сбора ему придется заплатить штраф в размере 430,6 тысячи сумов, или 54 доллара. 

При этом самостоятельным туристам предоставлен вполне простой выход из ситуации — возможность прохождения регистрации с помощью специализированной электронной автоматизированной программы через интернет.

Схема здесь проста — они должны в течение трех суток после прибытия в Узбекистан направить уведомление в органы путем самостоятельного заполнения определенных граф в программе с указанием населенных пунктов по маршруту следования.

Турист в Узбекистане
© Flickr
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Также они могут обратиться за помощью в туристско-информационные бюро либо близлежащие средства размещения. В этом случае администрация данных объектов будет обязана им помочь и направить уведомление в органы внутренних дел с данными по этим туристам.

Напомним, что ранее законодательство Узбекистана не разрешало самостоятельным туристам проживать в палаточных лагерях или специальном наземном транспорте.

В целом данные меры, уверены в Госкомтуризма, придадут стимул для привлечения иностранных туристов, особенно в краткосрочные поездки, а также повысят привлекательность страны и создадут еще больше удобств путешественникам из соседних стран.

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