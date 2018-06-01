В Узбекистане милиция больше не будет сопровождать туристические автобусы

Теперь туристические автобусы освобождаются от обязательства по сопровождению при условии, что они отвечают требованиям безопасности.

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Узбекистане утвержден ряд мер по устранению барьеров в осуществлении туристско-экскурсионных перевозок, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на постановление правительства.

Ранее при осуществлении перевозок пассажиров двумя и более автобусами, вместимостью более 30 человек каждый, или тремя и более автобусами, вместимостью менее 30 человек каждый, их движение должно было осуществляться колонной под сопровождением.

Теперь туристические автобусы освобождаются от обязательства по сопровождению при условии, что они отвечают требованиям безопасности. Для этого автобус должен быть оснащен GPS, иметь специальную светоотражающую раскраску, полис обязательного страхования, там должны находиться двое водителей с мобильной связью.

© Commons.wikimedia / Bekhruzbek Ochilov В Самарканде в апреле запустят двухэтажные автобусы

Кроме того, отменяется существовавшая практика обязательного составления территориальными органами внутренних дел акта техосмотра транспортного средства (одиночный акт), возобновляемого перед каждой перевозкой местных туристских групп.

Еще один важный момент — правительство отменило обязанность получения разрешения территориальных комиссий безопасности дорожного движения для организации движения автобусов на временных маршрутах по дорогам, не полностью отвечающим требованиям нормативных документов. Также теперь нет необходимости согласования туристических перевозок с данной комиссией при организации групповых туристских поездок граждан по территории республики.

Все эти меры, считают в Госкомтуризма, обеспечат развитие туристско-экскурсионных перевозок и будут способствовать свободному и круглосуточному передвижению туристов по территории республики.