"Азербайджанские авиалинии" запустят прямые рейсы в Ташкент

Рейсы будут выполняться по субботам, а с 1 августа - два раза в неделю, также добавятся перелеты по средам.

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. С 30 июня 2018 года "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) открывают прямые рейсы из Баку в столицу Узбекистана – город Ташкент.

Рейсы будут выполняться раз в неделю (по субботам), с 1 августа – два раза в неделю (по средам и субботам), передает пресс-служба авиакомпании.

© Flickr / Dan Nevill С июня перелеты Ташкент — Нью-Йорк станут дешевле

В последнее время Узбекистан существенно увеличил число рейсов на ключевых направлениях не только в центральноазиатском регионе, но и в страны дальнего зарубежья. Только в Российскую федерацию стали чаще летать самолеты в Казань, Воронеж, Новосибирск, Санкт-Петербург. Появились и новые направления. Кроме того все больше иностранных авиакомпаний стали привлекаться для осуществления полетов в узбекские города.