"Азербайджанские авиалинии" запустят прямые рейсы в Ташкент

В последнее время Узбекистан существенно увеличил число рейсов на ключевых направлениях не только в центральноазиатском регионе, но и в страны дальнего зарубежья. Только в Российскую федерацию стали чаще летать самолеты в Казань, Воронеж, Новосибирск, Санкт-Петербург. Появились и новые направления. Кроме того все больше иностранных авиакомпаний стали привлекаться для осуществления полетов в узбекские города.
Глава России Владимир Путин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и другие лидеры государств принимают участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в китайском Циндао 9-10 июня.