Из Ташкента в Баку появились прямые рейсы

Рейсы будут выполняться по субботам, а с 1 августа - два раза в неделю, также добавятся перелеты по средам.

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. С 30 июня 2018 года "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) открывают прямые рейсы из Баку в столицу Узбекистана – город Ташкент.

Рейсы будут выполняться раз в неделю (по субботам), с 1 августа – два раза в неделю (по средам и субботам), передает пресс-служба авиакомпании.

© Flickr / Dan Nevill С июня перелеты Ташкент — Нью-Йорк станут дешевле

Столица Узбекистана - огромный мегаполис, украшенный изумрудными россыпями парков, скверов, садов, пронизанный хрустальными нитями фонтанов.

Ташкент – воплощение той самой современной элегантности, которая присуща многим столицам мира, но при этом, будучи городом восточным, этот город имеет свой неповторимый колорит. В нем изысканно сочетаются средневековые постройки, будто сошедшие со страниц старинных восточных сказок, и изящная европейская архитектура.