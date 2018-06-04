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Из Ташкента в Баку появились прямые рейсы

© Sputnik / Евгений Одиноков
Туризм
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Рейсы будут выполняться по субботам, а с 1 августа - два раза в неделю, также добавятся перелеты по средам.

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. С 30 июня 2018 года "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) открывают прямые рейсы из Баку в столицу Узбекистана – город Ташкент.

Рейсы будут выполняться раз в неделю (по субботам), с 1 августа – два раза в неделю (по средам и субботам), передает пресс-служба авиакомпании.

Самолет авиакомпании Узбекистон хаво йуллари
© Flickr / Dan Nevill
С июня перелеты Ташкент — Нью-Йорк станут дешевле
Столица Узбекистана - огромный мегаполис, украшенный изумрудными россыпями парков, скверов, садов, пронизанный хрустальными нитями фонтанов.

Ташкент – воплощение той самой современной элегантности, которая присуща многим столицам мира, но при этом, будучи городом восточным, этот город имеет свой неповторимый колорит. В нем изысканно сочетаются средневековые постройки, будто сошедшие со страниц старинных восточных сказок, и изящная европейская архитектура.




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