Дочь Назарбаева предлагает Узбекистану азиатский "шенген" Silk viza

Данное предложение она высказала во время встречи с депутатскими комитетами по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма сената Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 4 июн – Sputnik. Председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената (верхняя палата парламента) Казахстана, дочь президента страны Дарига Назарбаева предлагает Узбекистану создать азиатский вариант "шенгена" Silk viza для привлечения туристов из-за рубежа.

Такое предложение она высказала в ходе встречи с депутатами комитета по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма сената Узбекистана, прошедшей в приграничном южно-казахстанском городе Сарыагаш.

Сенаторы Казахстана и Узбекистана высказали предложения по совершенствованию таможенного регулирования, наращиванию торгового оборота, активизации сотрудничества в сфере туризма, пишет РИА Новости.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Туристы из Узбекистана чаще других посещают Казахстан

"Важно стимулировать не только развитие туризма Казахстана и Узбекистана, но и приезд в наши страны туристов из дальнего зарубежья, которые хотят увидеть все достопримечательности Центральной Азии сразу, а для этого нужно создавать общую визу", —сказала Назарбаева.

Сенатор "предложила создать азиатский "шенген" Silk viza". Она также высказалась за унификацию таможенных процедур с использованием механизмов информатизации. "Необходимо создать прозрачную, открытую и дружественную границу, тогда отношения во всех сферах выстроятся сами собой", — предложила Назарбаева.