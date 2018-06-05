В Узбекистане усилили требования к туроператорам

Введена ответственность за неполную оплату туристского сбора, детей до 16 лет от него освободили.

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В Узбекистане в начале июня утвердили размеры туристских сборов и усилили требования к туроператорам, говорится в документе "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения правительства Республики Узбекистан".

Для самостоятельно путешествующих иностранцев, проживающих в палаточных лагерях, ввели ответственность за несвоевременную или неполную оплату туристского сбора, а детей в возрасте до 16 лет от сборов освободили.

"Туристский (гостиничный) сбор – сбор, взимаемый средствами размещения и лечебными учреждениями с иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих постоянного места жительства на территории Республики Узбекистан, за исключением детей в возрасте до 16 лет, в размерах согласно приложению к настоящему Положению за каждый день их проживания. За неполный день проживания туристский (гостиничный) сбор взимается как за полный день", - уточняется в дополнениях.

Кроме того, туристский сбор, который гости страны выплачивают лечебным учреждениям – больницам и санаториями, больше не считается их выручкой и не облагается налогами на прибыль.

Туроператоров и турагентства, обслуживающих в год более 500 туристов, обязали для получения лицензии иметь многоязычный сайт, который должен предоставлять ряд услуг – электронные платежи, бронирование и прием банковских карт.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане отменили обязательное сопровождение туристических автобусов милицейскими колоннами.

Также туристические поездки теперь необязательно согласовывать с территориальными комиссиями безопасности дорожного движения.