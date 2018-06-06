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Самарканд

Китайский Фонд шелкового пути построит турзону в Самарканде

Sputnik / Михаил Генис
Туризм
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На территории турзоны Samarkand city будут построены современные гостиницы, торговые и развлекательные центры, а также появятся новые виды туризма - экологический, паломнический и агротуризм.

ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. Китайский Фонд шелкового пути в среду заключил меморандум о взаимопонимании с Национальным банком внешнеэкономической деятельности Узбекистана по участию в строительстве туристической зоны в Самарканде. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка ВЭД РУ.

Здание Национального Банка Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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В банке уточнили, что "согласно подписанному меморандуму предусматривается совместная реализация проекта Samarkand city, который предполагает улучшение туристического потенциала города Самарканда как всемирно известного исторического и культурного центра".

Правительство Узбекистана в июле 2017 года приняло решение создать к 2020 году на территории Самарканда туристическую зону Samarkand city, где планируется построить современные гостиницы, развлекательные и торговые центры и заведения, а также сформировать новые туристические маршруты и внедрить новые виды туризма – экологический, паломнический, агротуризм.

Теги:
Туризм на Шелковом пути, Туризм, Самарканд, Узбекистан



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