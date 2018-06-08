Узбекистан договорился со Ставропольем развивать санатории

Регион России посетил генеральный консул республики Мехриддин Хайриддинов, он встретился с представителями администрации президента.

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Российский город Кисловодск в июне посетил генеральный консул Узбекистана Мехриддин Хайриддинов, передает Ставропольское краевое телевидение. © Sputnik / Валерий Шустов Россия останется без узбекского хлопка, но будет выращивать свой

Он встретился с представителями президента РФ Владимира Путина, правительства Ставропольского края, муниципальной власти и общественности.

Одной из основных тем встречи стало развитие санатория "Узбекистан" в Кисловодске, его средняя загрузка в год составляет 75-80%.

По словам мэра Кисловодска Александра Курбатова, учреждение может иметь перспективы не только как социальный проект, но и как инвестиционный, санаторий может приносить финансовую и экономическую отдачу.

По итогам визита стороны подписали протокольные предложения, направленные на установление связей в здравоохранении, экономике, культуре и туризме.

В прошлом году агрономы Узбекистана провели на Ставрополье совещание, посвященное выращиванию хлопка.

Площадь посевов хлопчатника в этом регионе может вырасти до 120 тысяч гектаров, в силу природных особенностей он идеально подходит для выращивания этой культуры. Современные технологии позволяют вести его производство максимально эффективно.