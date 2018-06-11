Кыргызский велосипедист завершил путешествие по Узбекистану

ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik, Дильшода Рахматова. Велосипедист из Кыргызстана Мемет Таштанов завершил своё семидневное путушествие по Узбекистану, он успел объехать за это время 13 городов.
Как объяснил Таштанов, цель велопутешествия заключалась в укреплении дружбы между странами.
"Впечатления вообще колоссальные! Знаете, не ожидал что меня так встретят — встречали как президента! Меня поразило то, как стремительно развивается Узбекистан. Не зря во всем мире признают как настоящих лидеров Владимира Путина (президента РФ, ред.), (Пердседателя КНР) Си Цзиньпина и Шавката Мирзиёева. Во время путешествия, я своими глазами увидел как начала процветать страна после реформ президента Мирзиёева. Самое главное, тут днем и ночью — в любое время суток ходишь спокойно", — поделился своими впечатлениями путешественник.
Он также добавил, что поражен добротой узбекского народа — когда надо было найти нужный адрес и он обращался к местному населению, узбекистанцы, не только объясняли где это находится, но и провожали до места.
"Очень благодарен узбекскому народу. Также хочу отметить, что в Узбекистане меня поразило что везде зелень и порядок. Я бывал и в других странах Центральной Азии, но ваше государство по чистоте и гостеприимству занимает 1-место", — сказал Мемет Ога.
Семидесятилетний велосипедист залогом своего здоровья считает активный образ жизни.
Признался, что каждый день утром выпивает по 300 мл воды, после 45 минут занимается гимнастикой. А спустя несколько часов пьет черный кофе, ест 3 кусочка хлеба с маслом и до трех часов дня ничего не ест. День завершает ужином в 18.00 часов.
Мемет Ога также сообщил о своем намерении совершить Хадж на велосипеде. Путь в Мекку по его словам займет у него один год. Паломничество мужчина планирует начать этим летом.