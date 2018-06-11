Кыргызский велосипедист завершил путешествие по Узбекистану

Путешественник велосипедист из Кыргызстана Мемет Таштанов рассказал корреспонденту "Спутник" чему он был удивлен в Узбекистане, и о том, как хочет покорить на двух колёсах Мекку

ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik, Дильшода Рахматова. Велосипедист из Кыргызстана Мемет Таштанов завершил своё семидневное путушествие по Узбекистану, он успел объехать за это время 13 городов.

Велосипедист начал свое путешествие 4-го июня с поста "Дустук", в Андижане и отправился по муршруту — Коканд-Маргелан-Фергана-Джиззах. А затем последовали древние города Самарканд и Бухара. Завершился тур сегодня в Ташкенте. Во время путешествия велосипедист преодолевал в среднем 100 километров в день.

Как объяснил Таштанов, цель велопутешествия заключалась в укреплении дружбы между странами.

"Впечатления вообще колоссальные! Знаете, не ожидал что меня так встретят — встречали как президента! Меня поразило то, как стремительно развивается Узбекистан. Не зря во всем мире признают как настоящих лидеров Владимира Путина (президента РФ, ред.), (Пердседателя КНР) Си Цзиньпина и Шавката Мирзиёева. Во время путешествия, я своими глазами увидел как начала процветать страна после реформ президента Мирзиёева. Самое главное, тут днем и ночью — в любое время суток ходишь спокойно", — поделился своими впечатлениями путешественник.

Он также добавил, что поражен добротой узбекского народа — когда надо было найти нужный адрес и он обращался к местному населению, узбекистанцы, не только объясняли где это находится, но и провожали до места.

"Очень благодарен узбекскому народу. Также хочу отметить, что в Узбекистане меня поразило что везде зелень и порядок. Я бывал и в других странах Центральной Азии, но ваше государство по чистоте и гостеприимству занимает 1-место", — сказал Мемет Ога.

По его словам, он начал разъезжать на двух колесах только полтора года тому назад.

Семидесятилетний велосипедист залогом своего здоровья считает активный образ жизни.

Признался, что каждый день утром выпивает по 300 мл воды, после 45 минут занимается гимнастикой. А спустя несколько часов пьет черный кофе, ест 3 кусочка хлеба с маслом и до трех часов дня ничего не ест. День завершает ужином в 18.00 часов.

Мемет Ога также сообщил о своем намерении совершить Хадж на велосипеде. Путь в Мекку по его словам займет у него один год. Паломничество мужчина планирует начать этим летом.