Драгоценный сувенир: из Узбекистана разрешат вывозить золотые слитки

Для упрощения ввоза и вывоза драгоценных металлов правительством Узбекистана будут разработаны соответствующие меры.

ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. В Узбекистане на базе Навоийского ГМК будет создан современный высокотехнологичный комплекс по производству мерных слитков из золота и серебра весом от 5 до 1000 граммов.

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Комплекс организуют согласно постановлению президента Узбекистана "О мерах по организации производства мерных слитков из драгоценных металлов и регламентации функционирования рынка драгоценных металлов в Республике Узбекистан".

Остатки ювелирных изделий собственного производства комбинат может реализовывать на внутреннем рынке за национальную валюту.

Как считают в Госкомтуризма Узбекистана, реализация постановления может оказать позитивное влияние на повышение привлекательности Узбекистана как туристического направления.

"Например, туристы из Индии и Китая любят покупать золотые изделия во время путешествий. К этому можно также отнести и приобретение золотых слитков, что поможет развить рынок драгоценных металлов и сделать Узбекистан еще привлекательнее для туристов", - утверждается в сообщении комитета.

Для упрощения ввоза и вывоза драгоценных металлов из Узбекистана будут разработаны соответствующие меры, определены ограничения по весу и условия ввоза и вывоза драгметаллов.