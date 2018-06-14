Турмаршруты в приложении для смартфона станут частью наследия ЧМ-2018

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Мобильное приложение с туристическими маршрутами по городам проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, переведенными на семь языков, будет широко востребовано не только во время проведения матчей, но и после завершения турнира, и станет частью цифрового "постчемпионатского наследия" турнира.
Маршруты по Москве, Санкт-Петербургу, Калининграду, Волгограду, Казани, Нижнему Новгороду, Самаре, Саранску, Ростову-на-Дону, Сочи и Екатеринбургу включают в себя самые известные достопримечательности, музеи, парки и другие интересные объекты в каждом городе. Нажав на объект, можно прочитать его подробное описание и ознакомиться с фотографиями. Текстовый и фотоконтент предоставляет Национальный туристический портал Russia.Travel. В некоторых городах (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону) пользователи смогут прогуляться по нескольким маршрутам, добавили в Ростуризме.
Наряду с самыми известными и интересными туристическими местами маршруты будут охватывать объекты, связанные с футболом. Стадионы, места выдачи паспортов болельщиков и прочее будет отображаться в специальной поисковой категории "ЧМ по футболу 2018", уточнили в ведомстве.
Глава Ростуризма Олег Сафонов отмечает, что туристские маршруты в мобильном приложении, которыми можно пользоваться без интернета, расширяют возможности гостей чемпионата мира и делают для них знакомство с достопримечательностями городов-организаторов еще интереснее и комфортнее.
Руководитель проекта maps.me Евгений Лисовский уверен, что подобные пешие прогулочные маршруты помогут болельщикам со всего мира насладиться не только футболом, но и пребыванием в городе, дополняет Ростуризм.