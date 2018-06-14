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Церемония открытия ЧМ-2018 по футболу

Турмаршруты в приложении для смартфона станут частью наследия ЧМ-2018

© Sputnik / Антон Денисов
Туризм
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На портале Russia.Travel составлены интересные маршруты на семи языках для путешествий по городам России, в которых проходят матчи Чемпионата мира.

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Мобильное приложение с туристическими маршрутами по городам проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, переведенными на семь языков, будет широко востребовано не только во время проведения матчей, но и после завершения турнира, и станет частью цифрового "постчемпионатского наследия" турнира.

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Пресс-служба президента Узбекистана
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Ростуризм отмечает, что гости мундиаля могут загрузить в мобильное приложение пешеходные маршруты по 11 российским городам-организаторам турнира на русском, английском, испанском, немецком, французском, итальянском, португальском языках. Соответствующая возможность появилась благодаря совместному проекту maps.me, Федерального агентства по туризму и порталу Russia.Travel.

Маршруты по Москве, Санкт-Петербургу, Калининграду, Волгограду, Казани, Нижнему Новгороду, Самаре, Саранску, Ростову-на-Дону, Сочи и Екатеринбургу включают в себя самые известные достопримечательности, музеи, парки и другие интересные объекты в каждом городе. Нажав на объект, можно прочитать его подробное описание и ознакомиться с фотографиями. Текстовый и фотоконтент предоставляет Национальный туристический портал Russia.Travel. В некоторых городах (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону) пользователи смогут прогуляться по нескольким маршрутам, добавили в Ростуризме.

Наряду с самыми известными и интересными туристическими местами маршруты будут охватывать объекты, связанные с футболом. Стадионы, места выдачи паспортов болельщиков и прочее будет отображаться в специальной поисковой категории "ЧМ по футболу 2018", уточнили в ведомстве.

Глава Ростуризма Олег Сафонов отмечает, что туристские маршруты в мобильном приложении, которыми можно пользоваться без интернета, расширяют возможности гостей чемпионата мира и делают для них знакомство с достопримечательностями городов-организаторов еще интереснее и комфортнее.

Болельщики мундиаля
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"Очень важно, что информация по маршрутам представлена на семи языках, на которых говорит основная масса болельщиков ЧМ-2018 – русском, английском, испанском, немецком, французском, итальянском, португальском. Мы ожидаем, что сервис будет высоко востребован не только во время проведения матчей, но и после завершения турнира, и станет частью цифрового "постчемпионатского наследия", – сказал Сафонов, чьи слова приводятся в сообщении.

Руководитель проекта maps.me Евгений Лисовский уверен, что подобные пешие прогулочные маршруты помогут болельщикам со всего мира насладиться не только футболом, но и пребыванием в городе, дополняет Ростуризм.

Теги:
чемпионат мира по футболу, Россия



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