Саудовский шейх построит пятизвездочные отели в Бухаре, Андижане и Ташкенте

Также зарубежный инвестор направит средства на возведение предприятий по переработке хлопка и шелка в Бухарской, Андижанской и Самаркандской областях.

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Председатель правления компании Ajlan & Brothers Group Ажлан Мухаммед Абдулазиз направит на проекты в Узбекистане более двух миллиардов долларов, передает Podrobno.uz.

Деньги пойдут на возведение предприятий по переработке хлопка-сырца и шелка в Бухарской, Андижанской и Самаркандской областях.

Магнат также намерен инвестировать средства в строительство пятизвездочных отелей в Бухаре, Андижане и Ташкенте.

Напомним, в феврале Саудовский фонд развития выделил Узбекистану 50 миллионов долларов на строительство жилья в Навоийской, Ферганской и Ташкентской областях.