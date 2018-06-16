Саудовский шейх построит пятизвездочные отели в Бухаре, Андижане и Ташкенте

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Председатель правления компании Ajlan & Brothers Group Ажлан Мухаммед Абдулазиз направит на проекты в Узбекистане более двух миллиардов долларов, передает Podrobno.uz.
Деньги пойдут на возведение предприятий по переработке хлопка-сырца и шелка в Бухарской, Андижанской и Самаркандской областях.
Магнат также намерен инвестировать средства в строительство пятизвездочных отелей в Бухаре, Андижане и Ташкенте.
Напомним, в феврале Саудовский фонд развития выделил Узбекистану 50 миллионов долларов на строительство жилья в Навоийской, Ферганской и Ташкентской областях.