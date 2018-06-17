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Мужчина катается на велосипеде

Узбекистан хочет привлечь в страну велотуристов из Европы

© Sputnik / Владимир Астапкович
Туризм
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Узбекистан намерен привлечь велопутешественников, используя существующие возможности, а также потенциал федерации велосипедного спорта республики.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В федерации велосипедного спорта Узбекистана состоялась встреча делегации французской Ассоциации велотуризма во главе с вице-президентом организации Мишелем Арну. Об этом сообщает пресс-служба НОК РУ.

Велосипедист из Кыргызстана завершил свой велотур в Узбекистане
© Sputnik /
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В переговорах участвовали первый заместитель председателя федерации К. Уринбойхужаев, представитель посольства Франции в Узбекистане Клемент Карэ и представители государственного комитета Узбекистана по развитию туризма.

Стороны обсудили, как привлечь велотуристов из Европы в республику, использую существующие возможности, а также потенциал федерации велосипедного спорта Узбекистана.

Представители стран также рассмотрели вопросы туристической инфраструктуры.

Напомним, недавно велосипедист из Кыргызстана Мемет Таштанов завершил свое семидневное путешествие по Узбекистану, он успел объехать за это время 13 городов. Мемет начал свой путь 4 июня с поста "Дустук" в Андижане и отправился по маршруту — Коканд-Маргелан-Фергана-Джизах. А затем последовали древние города — Самарканд и Бухара. Завершился тур кыргызстанец в Ташкенте.

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Теги:
Узбекистан, Туризм, Велоспорт, Велосипеды



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