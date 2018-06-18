Путешествия по Азии: Узбекистан создаст туры с Кыргызстаном

Частные туристические маршруты для граждан Кыргызстана по Алмате, Бухаре, Самарканду и Ташкенту смогут стать государственными.

ТАШКЕНТ, 18 июн – Sputnik. Узбекистан совместно с Республикой Кыргызстан создаст комбинированные туры, сообщает Podrobno.uz. © Sputnik / Владимир Астапкович Узбекистан хочет привлечь в страну велотуристов из Европы

По словам специалиста департамента туризма Кыргызстана Санжара Боркеева, на межправительственном уровне в Узбекистан и Казахстан разосланы письма с идеей кыргызского правительства о создании комбинированных туров.

Таким образом путешествия по Алмате, Бухаре, Самарканду и Ташкенту, которые организуют частные туристические компании, могут стать государственными.

Как заявил посол Узбекистана в Кыргызстане Комил Рашидов, для Республики Узбекистан развитие туристической базы можно считать стратегически важным вопросом, поэтому узбекская сторона готова к созданию совместных комбинированных туров.

Ранее для граждан Кыргызстана увеличили период безвизового нахождения на территории Узбекистана до 60 дней.

Кроме того, в июне туристам разрешили вывозить из Узбекистана в качестве сувениров золотые слитки.

По мнению специалистов Госкомтуризма, это может оказать позитивное влияние на повышение привлекательности страны.