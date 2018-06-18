22:23 18 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • EUR9262.79
  • RUB127.73
  • USD7944.07
Поиск
Туристы осматривают достопримечательность

Путешествия по Азии: Узбекистан создаст туры с Кыргызстаном

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Туризм
Получить короткую ссылку
5310

Частные туристические маршруты для граждан Кыргызстана по Алмате, Бухаре, Самарканду и Ташкенту смогут стать государственными.

ТАШКЕНТ, 18 июн – Sputnik. Узбекистан совместно с Республикой Кыргызстан создаст комбинированные туры, сообщает Podrobno.uz.

Мужчина катается на велосипеде
© Sputnik / Владимир Астапкович
Узбекистан хочет привлечь в страну велотуристов из Европы

По словам специалиста департамента туризма Кыргызстана Санжара Боркеева, на межправительственном уровне в Узбекистан и Казахстан разосланы письма с идеей кыргызского правительства о создании комбинированных туров.

Таким образом путешествия по Алмате, Бухаре, Самарканду и Ташкенту, которые организуют частные туристические компании, могут стать государственными.

Как заявил посол Узбекистана в Кыргызстане Комил Рашидов, для Республики Узбекистан развитие туристической базы можно считать стратегически важным вопросом, поэтому узбекская сторона готова к созданию совместных комбинированных туров.

Ранее для граждан Кыргызстана увеличили период безвизового нахождения на территории Узбекистана до 60 дней.

Кроме того, в июне туристам разрешили вывозить из Узбекистана в качестве сувениров золотые слитки.

По мнению специалистов Госкомтуризма, это может оказать позитивное влияние на повышение привлекательности страны.

По теме

Саудовский шейх построит пятизвездочные отели в Бухаре, Андижане и Ташкенте



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Тезе Базар в Баку
    Преступный сговор

    Почему на стол бакинцев попадает товар по высоким ценам, хотя Азербайджан еще три года назад взял курс на развитие сельского хозяйства?

  • Официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский
    Страшная месть

    В Вороновском районе Беларуси сельчанин, решив отомстить соседу за кражу, вывез его в лес и приклеил нагишом скотчем к дереву.

  • Погрузка инертных на грузовой корабль для транспортировки груза из Сухумского порта в Крым
    Второй пошел

    Второй грузовой корабль с 2,5 тысячи тонн щебня отправится из Сухума в Крым для строительства дороги через весь полуостров.

  • В Матенадаране хранится Евангелие, которое таит в себе чудодейственную силу
    Рукописи не горят

    В очередной серии проекта "Это Армения" авторы видеоцикла рассказывают об уникальном памятнике письменности, известном как Евангелие деревни Оху.

  • Артус Кайминьш
    "Извинитесь перед русскими"

    Предвыборная активность политической партии KPV LV, основанной депутатом Сейма Артусом Кайминьшем, вызвала настоящую бурю в соцсетях.

  • Тропинка в лесу
    В лес не ходить

    Жителям некоторых районов Литвы рекомендуют не посещать леса без необходимости, так как наблюдается высокая пожароопасность.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Новое здание терминала снаружи
Как теперь выглядит новый терминал аэропорта Ташкент
СПУТНИК_Землетрясение в Японии
Япония содрогнулась: последствия землетрясения на юге страны
Как правильно сервировать обеденный стол
Вилка — слева, нож — справа: инструкция по сервировке стола

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054