Путешествия по Азии: Узбекистан создаст туры с Кыргызстаном

ТАШКЕНТ, 18 июн – Sputnik. Узбекистан совместно с Республикой Кыргызстан создаст комбинированные туры, сообщает Podrobno.uz.
По словам специалиста департамента туризма Кыргызстана Санжара Боркеева, на межправительственном уровне в Узбекистан и Казахстан разосланы письма с идеей кыргызского правительства о создании комбинированных туров.
Таким образом путешествия по Алмате, Бухаре, Самарканду и Ташкенту, которые организуют частные туристические компании, могут стать государственными.
Как заявил посол Узбекистана в Кыргызстане Комил Рашидов, для Республики Узбекистан развитие туристической базы можно считать стратегически важным вопросом, поэтому узбекская сторона готова к созданию совместных комбинированных туров.
Ранее для граждан Кыргызстана увеличили период безвизового нахождения на территории Узбекистана до 60 дней.
Кроме того, в июне туристам разрешили вывозить из Узбекистана в качестве сувениров золотые слитки.
По мнению специалистов Госкомтуризма, это может оказать позитивное влияние на повышение привлекательности страны.