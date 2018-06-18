Крым разработал "дорожную карту" по введению курортного сбора

Согласно законопроекту, с каждого туриста будут взиматься 10 рублей в сутки в период с 1 мая по 30 сентября.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. "Дорожная карта" разработана в Крыму по подготовки к взиманию курортного сбора, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Ранее парламент Крыма перенес начало эксперимента на 1 мая 2019 года.

"Министерством курортов и туризма разработана "дорожная карта", в которой прописаны все мероприятия, обозначены даты, в течение которых они должны быть исполнены", — сказал Волченко на заседании профильного комитета крымского парламента.

По его словам, курортный сбор позволит муниципалитетам получить дополнительные средства для благоустройства территорий. "Наша задача, чтобы этот закон работал прозрачно, понятно, эффективно и необременительно для приезжающих в Крым туристов", — подчеркнул Волченко.

При этом министр отметил, что прогнозируемый показатель по курортному сбору в республике Крым в первый год эксперимента составляет 40 миллионов рублей, пишет РИА Новости.

"Ожидаемые объемы поступления от курортного сбора в первый год — порядка 40 миллионов рублей. Это расчетные цифры на данный момент с дальнейшей прогрессией", — сказал Волченко.

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Заявки на введение курортного сбора подали семь прибрежных регионов полуострова: Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Судак, Саки, Черноморский район. Законом предполагается сбор в размере 10 рублей с человека в сутки на период с 1 мая по 30 сентября. При этом также предусмотрен перечень льготных категорий граждан, которые освобождаются от уплаты сбора.

Четыре пилотных региона — Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края — получили право ввести сбор за пользование туристической инфраструктурой на своих территориях. Сбор будет взиматься с совершеннолетних граждан, проживающих в гостиницах более 24 часов. Размер курортного сбора по закону не может превышать 100 рублей. В 2018 году он ограничен 50 рублями. Конкретные ставки и льготы устанавливают региональные власти.