Крым разработал "дорожную карту" по введению курортного сбора

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. "Дорожная карта" разработана в Крыму по подготовки к взиманию курортного сбора, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Ранее парламент Крыма перенес начало эксперимента на 1 мая 2019 года.
"Министерством курортов и туризма разработана "дорожная карта", в которой прописаны все мероприятия, обозначены даты, в течение которых они должны быть исполнены", — сказал Волченко на заседании профильного комитета крымского парламента.
При этом министр отметил, что прогнозируемый показатель по курортному сбору в республике Крым в первый год эксперимента составляет 40 миллионов рублей, пишет РИА Новости.
"Ожидаемые объемы поступления от курортного сбора в первый год — порядка 40 миллионов рублей. Это расчетные цифры на данный момент с дальнейшей прогрессией", — сказал Волченко.
Четыре пилотных региона — Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края — получили право ввести сбор за пользование туристической инфраструктурой на своих территориях. Сбор будет взиматься с совершеннолетних граждан, проживающих в гостиницах более 24 часов. Размер курортного сбора по закону не может превышать 100 рублей. В 2018 году он ограничен 50 рублями. Конкретные ставки и льготы устанавливают региональные власти.