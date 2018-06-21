Посол Узбекистана рассказал, когда в России появится омбудсмен по туризму

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Узбекистане прорабатывается положение о деятельности туристического омбудсмена в различных странах мира, после чего начнутся переговоры с потенциальными кандидатами. Об этом Sputnik Узбекистан заявил посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов.
По его словам, до выработки четких критерий и функций переговоры с кандидатами проводить не имеет смысла.
"Думаю, до конца лета в Ташкенте проработают некие положения, которые будут регламентировать и направлять деятельность таких туристических омбудсменов. Люди, которые хотели бы принести пользу Узбекистану в вопросе привлечения туристов, задают нам вопрос - а что надо делать. Им должна быть понятна задача, а с другой стороны, Узбекистан должен сразу показать, какая поддержка будет обеспечена таким представителям. То есть это должно быть взаимовыгодное и обоюдное взаимодействие", — пояснил глава узбекской дипмиссии.
Таким образом, процесс выбора подобного добровольного представителя от России может завершиться до конца года.