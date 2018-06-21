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Посол Узбекистана в Российской Федерации Бахром Ашрафханов

Посол Узбекистана рассказал, когда в России появится омбудсмен по туризму

Sputnik
Туризм
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Появление в ряде стран специальных представителей для работы по привлечению туристов в Узбекистан было анонсировано еще в конце прошлого года. Сейчас власти республики прорабатывают четкое положение о деятельности таких представителей, после чего начнутся переговоры с кандидатами.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Узбекистане прорабатывается положение о деятельности туристического омбудсмена в различных странах мира, после чего начнутся переговоры с потенциальными кандидатами. Об этом Sputnik Узбекистан заявил посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов.

По его словам, до выработки четких критерий и функций переговоры с кандидатами проводить не имеет смысла.

"Думаю, до конца лета в Ташкенте проработают некие положения, которые будут регламентировать и направлять деятельность таких туристических омбудсменов. Люди, которые хотели бы принести пользу Узбекистану в вопросе привлечения туристов, задают нам вопрос - а что надо делать. Им должна быть понятна задача, а с другой стороны, Узбекистан должен сразу показать, какая поддержка будет обеспечена таким представителям. То есть это должно быть взаимовыгодное и обоюдное взаимодействие", — пояснил глава узбекской дипмиссии.

Таким образом, процесс выбора подобного добровольного представителя от России может завершиться до конца года.

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>Главной задачей таких представителей станет продвижение туристического потенциала Узбекистана для российских граждан, расширение знаний россиян об этой стране и привлечение к более активному посещению этой республики.

В рамках комплексной программы по привлечению туристов в страну в России стартовал конкурс на лучший плов. На первом этапе все желающие, проживающие на территории России, смогут прислать видеоролики со своими кулинарными шедеврами, лучшие участники приедут на очный турнир в Москву, а три победителя, приготовившие самый вкусный плов, отправятся в тур по Узбекистану.

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