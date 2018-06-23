В Узбекистане туристам предлагают совершить прогулку на вертолете

Путешественники смогут увидеть с высоты птичьего полета горные районы Ташкентской области.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. "Узбекистон хаво йуллари" предлагает туроператорам воспользоваться услугой вертолетных прогулок по красивейшим местам Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Прогулки будут совершаться на вертолете Ми-8МТВ-1 под управлением профессиональных пилотов.

Путешественники смогут увидеть с высоты птичьего полета горные районы Ташкентской области: долину Пскем, Майдантал, озера Ихнач, Испай, ангренское плато с горячим источником, скальный "мешок" Каптаркумыш, плато Пулатхан и вершину Чимгана.

Для таких экскурсий перевозчик предоставит Ми-8 VIP-класса с 16 посадочными местами, и эконом-класса — с 22 местами.