18:51 23 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.89
  • EUR9150.95
  • USD7883.99
Поиск
Вертолет

В Узбекистане туристам предлагают совершить прогулку на вертолете

© Sputnik / Вадим Савицкий
Туризм
Получить короткую ссылку
25120

Путешественники смогут увидеть с высоты птичьего полета горные районы Ташкентской области.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. "Узбекистон хаво йуллари" предлагает туроператорам воспользоваться услугой вертолетных прогулок по красивейшим местам Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Воздушный шар в Бухаре
© uzbektourism.uz
С высоты птичьего полета: в Бухаре туристов будут катать на воздушном шаре
Прогулки будут совершаться на вертолете Ми-8МТВ-1 под управлением профессиональных пилотов.

Путешественники смогут увидеть с высоты птичьего полета горные районы Ташкентской области: долину Пскем, Майдантал, озера Ихнач, Испай, ангренское плато с горячим источником, скальный "мешок" Каптаркумыш, плато Пулатхан и вершину Чимгана.

Для таких экскурсий перевозчик предоставит Ми-8 VIP-класса с 16 посадочными местами, и эконом-класса — с 22 местами.

Теги:
Вертолет, Узбекистон хаво йуллари, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Саженцы, фото из архива
    Зеленый Баку

    Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана намерено провести масштабную акцию по озеленению Баку и привлечь к этому делу жителей столицы.

  • Молоко, архивное фото
    Теперь можно

    Россельхознадзор отменил запрет на поставки молочной продукции из Беларуси – поставки разрешили предприятиям, включенным в "дорожную карту".

  • Рабочий визит в Южную Осетию Олега Говоруна
    Главный по сотрудничеству

    Владимир Путин переназначил Олега Говоруна начальником управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией.

  • Кристина Лесник
    В ожидании

    Вице-премьер по реинтеграции Молдовы рассказала в эфире радиостудии Sputnik, станет ли нынешний год переломным в отношениях Кишинева и Тирасполя.

  • Афиша концерта Tere, Pärnu suvi!
    Летняя столица

    С наступлением астрономического лета курортный город Пярну вступил в права летней столицы Эстонии.

  • Игрок России Алан Дзагоев
    Возвращение Дзагоева

    Полузащитник команды России Алан Дзагоев должен вернуться к тренировкам в общей группе после матча групповой стадии ЧМ-2018 с уругвайцами.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Узбекский плов
Пряный аромат: кадры вкусного летнего вечера в центре Москвы
СПУТНИК_Триколор из нижнего женского белья собрал болельщик сборной Германии
Болельщик из Германии сшил флаг страны из трусов и бюстгальтеров
Потребительская корзина
Какие продукты будут входить в продовольственную корзину узбекистанцев

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054