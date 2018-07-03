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Туристы осматривают достопримечательность

"Узбекистан — страна мечты": конференцию по туризму провели в Пакистане

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Туризм
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Туроператорам провинции Пенджаб рассказали о мерах по сохранению памятников архитектуры и культурного наследия Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. В городе Лахор Исламской Республики Пакистан в начале июля провели конференцию "Узбекистан — страна мечты", посвященную туризму, сообщает пресс-служба МИД.

Мероприятия организовали основатель общественного фонда Qasim Ali Shah Foundation Касим Алишах и Посольство Узбекистана в Пакистане.

"Принявшие участие в мероприятии ведущие туроператоры провинции Пенджаб были подробно проинформированы о принимаемых в Узбекистане мерах по сохранению бесценных памятников архитектуры, богатого культурного наследия узбекского народа, а также организации самых разных видов отдыха, таких, как экологический, охотничий, гастрономический, лечебно-оздоровительный туризм, альпинизм", — уточняется в сообщении.

Также участникам показали фильм об итогах поездки первой группы туристов по программе зиерат-туризма.

В 2018 году в Узбекистане продолжается активное развитие туризма, реализуются разносторонние программы.

С середины июня создаются совместные туры с Кыргызстаном, "Узбекистон хаво йуллари" предлагает туроператорам воспользоваться услугой вертолетных прогулок над достопримечательностями Узбекистана.

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Теги:
Туризм, Конференция, Пакистан



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