В Узбекистане создали структуру для организации паломнических туров

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Управление мусульман Узбекистана учредило туристическое агентство "Muslim-tour" для развития паломнического туризма в республике, сообщает пресс-служба ведомства.

Агентству выдали лицензию Государственного комитета по развитию туризма, оно сможет заниматься внутренним, въездным и выездным туризмом.

"Туристическое агентство "Muslim-tour" при Управлении мусульман Узбекистана планирует организовать поездки местных и иностранных граждан в святые места, крупнейшие места для паломничества в нашей стране, создать благоприятные условия для паломников и повысить авторитет Узбекистана в мусульманском мире", - уточняется в сообщении.

В начале июня в Узбекистане усилили требования к туроператорам. В республике ввели ответственность за неполную оплату туристского сбора, а детей до 16 лет от него освободили.

Туроператоров и агентов, обслуживающих в год более 500 туристов, обязали для получения лицензии иметь многоязычный сайт.