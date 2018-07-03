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Паломники, прибывающие на хадж в Мекку

В Узбекистане создали структуру для организации паломнических туров

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Туризм
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Управление мусульман учредило туристическое агентство "Muslim-tour", ему выдали лицензию госкомитета.

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Управление мусульман Узбекистана учредило туристическое агентство "Muslim-tour" для развития паломнического туризма в республике, сообщает пресс-служба ведомства.

Агентству выдали лицензию Государственного комитета по развитию туризма, оно сможет заниматься внутренним, въездным и выездным туризмом.

"Туристическое агентство "Muslim-tour"  при Управлении мусульман Узбекистана планирует организовать поездки местных и иностранных граждан в святые места, крупнейшие места для паломничества в нашей стране, создать благоприятные условия для паломников и повысить авторитет Узбекистана в мусульманском мире", - уточняется в сообщении.

В начале июня в Узбекистане усилили требования к туроператорам. В республике ввели ответственность за неполную оплату туристского сбора, а детей до 16 лет от него освободили.

Туроператоров и агентов, обслуживающих в год более 500 туристов, обязали для получения лицензии иметь многоязычный сайт.

Теги:
Управление мусульман Узбекистан, мусульмане, туроператоры



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