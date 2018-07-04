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Узбекистан с 15 июля вводит электронные визы

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Туризм
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Нововведения вступят в силу с 15 июля, это предусмотрено в постановлении президента Шавката Мирзиёева.

ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. С 15 июля вводят систему оформления и выдачи электронных виз в Узбекистан, сообщает Gazeta.uz.

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Это предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева "О дальнейших мерах по оптимизации порядка въезда иностранных граждан в Республику Узбекистан".

Кроме того, в июле вводят порядок безвизового въезда, временного пребывания и въезда из Узбекистана через пункты пропуска граждан 101 государства, которые следуют транзитом через республику. Они смогут пребывать на территории страны не более пяти суток.

Въехать в Узбекистан без визы и пробыть в республике не более 90 дней смогут иностранные граждане до 16 лет при наличии у них биометрического проездного документа или загранпаспорта.

Граждане старше 16 лет смогут оформить выездную визу в подразделениях миграции или оформления гражданства органов внутренних дел в установленном порядке.

Размер консульского сбора за оформление и выдачу электронной въездной визы для иностранных граждан составил 20 долларов США.

До марта 2019 года правительство должно подготовить предложения по расширению перечня стран, для граждан которых вводится порядок безвизового транзитного въезда.

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Теги:
новый закон, виза, Президент



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