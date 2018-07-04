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Города России. Екатеринбург

"Натали Турс" вынуждена аннулировать путевки

© Sputnik / Константин Чалабов
Туризм
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Решение связано с финансовыми проблемами туроператора, последние несколько дней компания не может осуществлять обязательства перед партнерами.

ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. Российский туроператор "Натали Турс" объявил об аннуляции всех оплаченных путевок с 4 июля по 30 сентября, сообщается на сайте компании.

"В связи с неблагоприятным развитием ситуации на данный момент с принимающими партнерами, вынуждены проинформировать, что компания не может гарантировать обеспечение выполнения обязательств по туристическим поездкам в настоящее время.

Владельцы готовы продать до 100% компании, убытки составили около 8-10 миллионов рублей.

Все заказы/услуги будут аннулированы на период с 4 июля 2018 года по 30 сентября 2018 года включительно", - говорится в сообщении.

При этом туристы с выписанными авиабилетами на регулярные рейсы и оформленными визами смогут получить компенсации.

С 30 июня структура туроператора, агентство "Панорама тур" прекратило чартерные программы в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион.

На этой неделе с "Натали Турс" последовательно прекратили сотрудничество принимающие компании в Испании, Турции и на Кубе. Клиенты жалуются на выселения из отелей.

В качестве причин гендиректор компании Владимир Воробьев называет снижение туристического потока в Европу и неправильный анализ денежных потоков.

При этом Ростуризм отрицает системные проблемы на рынке и объясняет ситуацию завышенными ожиданиями компаний.

Накануне ведомство исключило из реестра более 30 туроператоров.

Теги:
Продажа, Банкротство, туроператоры



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