Узбекистан продемонстрировал турпотенциал на форуме в Таджикистане

На форуме были приняты международные декларации и подписаны соглашения о сотрудничестве в области туризма между странами.

ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Узбекистан принял участие в Международном форуме туризма в таджикском городе Исфара.

Также на форум приехали представители России, Казахстана, Афганистана и Саудовской Аравии.

Как сообщает пресс-служба Госкомтуризма республики, в завершение форума были приняты международные декларации и подписаны соглашения о сотрудничестве в области туризма между странами.

Напомним, в октябре 2017 года туроператоры Таджикистана и Узбекистана заключили меморандум о сотрудничестве. Стороны занимаются формированием национальных туристических брендов и совместным продвижением на международных туристских рынках трансграничного маршрута по Великому шелковому пути.