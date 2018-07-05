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Туристы осматривают достопримечательность

Узбекистан продемонстрировал турпотенциал на форуме в Таджикистане

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Туризм
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На форуме были приняты международные декларации и подписаны соглашения о сотрудничестве в области туризма между странами.

ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Узбекистан принял участие в Международном форуме туризма в таджикском городе Исфара.

Также на форум приехали представители России, Казахстана, Афганистана и Саудовской Аравии.

Как сообщает пресс-служба Госкомтуризма республики, в завершение форума были приняты международные декларации и подписаны соглашения о сотрудничестве в области туризма между странами.

Напомним, в октябре 2017 года туроператоры Таджикистана и Узбекистана заключили меморандум о сотрудничестве. Стороны занимаются формированием национальных туристических брендов и совместным продвижением на международных туристских рынках трансграничного маршрута по Великому шелковому пути.

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