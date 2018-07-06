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Туристы в Самарканде

Узбекистан намерен внедрить три типа виз для иностранцев

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Туризм
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МИД и Госкомтуризма Узбекистана до 1 октября 2018 года представят в правительстве республики свои предложения по организации визового режима.

ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik. Узбекистан планирует ввести три новых типа виз для иностранцев, передает Podrobno.uz со ссылкой на постановление Шавката Мирзиёева.

Назарбаева Дарига. Депутат сената парламента Республики Казахстан
© Sputnik / Максим Богодвид
Дочь Назарбаева предлагает Узбекистану азиатский "шенген" Silk viza

Власти страны хотят создать визовый режим Silk road – для туристов, путешествующих по странам Шелкового пути с возможностью признания визовых отметок других государств, Vatandosh – пятилетняя виза для уроженцев Узбекистана и членов их семей, а также Golden visa – десятилетняя виза для крупных иностранных инвесторов.

Узбекский лидер поручил Министерству иностранных дел, Службе государственной безопасности, Государственному центру персонализации и Госкомтуризма до 1 октября 2018 года разработать предложения по организации этих режимов.

Напомним, что ранее председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Казахстана Дарига Назарбаева предложила создать азиатский "шенген" Silk viza.

Кроме того, в Узбекистане с 15 июля запускается система оформления и выдачи электронных въездных виз E-Visa.uz.

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Теги:
Государственный комитет по туризму, Туризм



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