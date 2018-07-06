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Туристы осматривают достопримечательность

Госкомтуризма Узбекистана назвал факторы, сдерживающие рост турпотока

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Туризм
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Главной проблемой в ведомстве назвали отсутствие единой пиар-стратегии в этой отрасли, а также высокие цены на перелеты и недостаточно развитую инфраструктуру.

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Узбекистан остается малоизвестным направлением для большинства иностранных туристов из-за отсутствия многоцелевой пиар-стратегии в туротрасли, приводит РИА Новости данные из обнародованной стратегии развития туризма в стране на долгосрочную перспективу.

Документ опубликован на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения. Стратегия вступит в силу в конце июля.

"На данный момент Узбекистан, в качестве туристического направления, неизвестен для большинства туристов из-за отсутствия агрессивной многоцелевой пиар-стратегии страны", — говорится в документе.

В числе сдерживающих факторов для развития туризма названы также высокие цены на авиаперелеты, неразвитость объектов придорожной инфраструктуры, недостаток квалифицированных кадров, проблемы в нормативно-правовом регулировании сферы туризма и гостиничного бизнеса.

При этом разработчики документа указали на позитивные тенденции, которые Узбекистану необходимо использовать. Среди них рост мирового спроса на экотуризм и культурно-познавательный туризм. В связи с этим республика намерена сделать упор на это направление, а также на развитие внутреннего и въездного туризма, паломнические туры. Особое внимание будет уделено унификации качества услуг, а также созданию и развитию комфортной информационной туристической среды.

По прогнозам Госкомтуризма, в 2018 году Узбекистан может посетить 4 миллиона туристов против 3 миллионов в 2017 году.

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Для продвижения туристического бренда страны активная работа ведется в дипломатических ведомствах Узбекистана в разных странах. В частности, послам поручено координировать работу и способствовать привлечению туристов в страну, кроме того, до конца года в России может появиться специальный туристический омбудсмен, который призван укрепить связи между странами и способствовать более активному посещению россиянами узбекских городов.

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Теги:
Госкомтуризм, Туризм, Государственный комитет по туризму, Узбектуризм



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