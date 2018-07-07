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Инспектор ГАИ остановил для проверки автомобиль

Компания Huawei оснастит милицию Бухары "умными" камерами наблюдения

Sputnik
Туризм
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Также правоохранители получат базовые станции, работающие на диапазоне LTE, для обеспечения правопорядка в городе.

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Компания Huawei Tech Investment Tashkent подарит правоохранителям Бухары видеокамеры с функцией распознавания лиц, цветов автомобилей и номеров, а также способностью вести анализ больших данных. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана.

Huawei стала инициатором проекта "Безопасный туризм" в городе Бухаре.

"Если туристы будут знать, что Бухара — самый безопасный город в регионе, поток путешественников увеличится в разы, что поможет стране развить экономику", — отметил генеральный директор компании Huawei Tech Investment Tashkent Ван Пэн.

Также туристическая полиция получит новейшие терминалы и базовые станции, работающие на диапазоне LTE, для обеспечения правопорядка в городе.

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Теги:
Huawei, Китай, Бухара, Туризм



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