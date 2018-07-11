Лучший для путешествий: Узбекистан впервые попал в список Lonely Planet

Республика заняла вторую строчку в рейтинге стран Азии, уступив только Южной Корее.

ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. Республика Узбекистан в 2018 году впервые попала в рейтинг Lonely Planet "Самые лучшие места для путешествия в Азии", сообщается на сайте путеводителя.

При этом страна заняла сразу второе место и уступила только Южной Корее.

"В конце 2017 года Узбекистан сделал огромные шаги в туризме, введя безвизовый режим для гостей из многих стран, электронные визы, новые маршруты в воздухе и расширив сеть железных дорог. Туристы смогут посетить ряд памятников уникальной архитектуры и старинные города", - отмечается на сайте.

По мнению экспертов, нововведения должны привлечь большое количество туристов из разных стран.

Кроме того, в список попали Япония, Вьетнам, Таиланд, Непал, Китай, Шри-Ланка и Индонезия.

В июле Госкомтуризма Узбекистана назвал главные факторы, которые сдерживают рост турпотока в страну.

Главная проблема - отсутствие единой пиар-стратегии в отрасли, высокие цены на перелеты и недостаточное развитие инфраструктуры.

В 2018 году Узбекистан может посетить четыре миллиона туристов – на миллион больше, чем в прошлом году.