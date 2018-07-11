14:21 11 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.19
  • EUR9176.86
  • USD7813.42
Поиск
Туристы в Самарканде

Количество иностранных туристов в Узбекистане выросло почти вдвое

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Туризм
Получить короткую ссылку
19 0 0

Всего за первые 6 месяцев этого года Узбекистан посетили 2 688 962 иностранных туриста, что значительно превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

ТАШКЕНТ, 11 июл - Sputnik. Количество иностранных туристов, посетивших Узбекистан в первой половине 2018 года, увеличилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает пресс-служба Госкомтуризма.

Всего за первые 6 месяцев этого года Узбекистан посетили 2 688 962 иностранных туриста.

Туристы прогуливаются в Самарканде, Узбекистан
CC BY 2.0 / Fulvio Spada / Shah-i-Zinda, Samarkand
Лучший для путешествий: Узбекистан впервые попал в список Lonely Planet
В Госкомтуризма отметили, что существенно увеличилось количество путешественников из стран, для которых Узбекистан ввел безвизовый режим. Например, из Турции за первые 6 месяцев приехали 31 966 туристов, что больше показателя 2017 года на 95,6%. Также значительно выросло количество путешественников из Японии (на 68,1%), Израиля (на 86,2%), Индонезии (более чем в три раза), Сингапура (более чем в 2,5 раза).

В июне этого года в Госкомтуризма также зафиксировали увеличение количества въехавших в Узбекистан граждан Южной Кореи (57,5%), Малайзии (2,6 раза), хотя до мая 2018-го наблюдался спад интереса к республике среди представителей этих стран.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Федор Смолов (Россия) после поражения в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии.
Россия на ЧМ-2018: усы Черчесова, нога Акинфеева и Фёдорово горе
Ногу Игоря Акинфеева увековечили в золоте
Ногу Игоря Акинфеева увековечили в золоте
Как мигранту получить налоговый вычет с патента
Как мигранты могут получить налоговый вычет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054