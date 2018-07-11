Количество иностранных туристов в Узбекистане выросло почти вдвое

Всего за первые 6 месяцев этого года Узбекистан посетили 2 688 962 иностранных туриста, что значительно превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

ТАШКЕНТ, 11 июл - Sputnik. Количество иностранных туристов, посетивших Узбекистан в первой половине 2018 года, увеличилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает пресс-служба Госкомтуризма.

Всего за первые 6 месяцев этого года Узбекистан посетили 2 688 962 иностранных туриста.

В Госкомтуризма отметили, что существенно увеличилось количество путешественников из стран, для которых Узбекистан ввел безвизовый режим. Например, из Турции за первые 6 месяцев приехали 31 966 туристов, что больше показателя 2017 года на 95,6%. Также значительно выросло количество путешественников из Японии (на 68,1%), Израиля (на 86,2%), Индонезии (более чем в три раза), Сингапура (более чем в 2,5 раза).

В июне этого года в Госкомтуризма также зафиксировали увеличение количества въехавших в Узбекистан граждан Южной Кореи (57,5%), Малайзии (2,6 раза), хотя до мая 2018-го наблюдался спад интереса к республике среди представителей этих стран.