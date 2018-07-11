Семь килограммов впечатлений: что российский блогер привез из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik, Тимур Селиванов. Красивый и вкусный Узбекистан открыл для россиян блогер Денис Говорухин. Уроженец Ташкента снял серию роликов о Самарканде, Хиве, Бухаре и Ташкенте для своего YouTube-канала "Города Побродимы". Денис рассказал корреспонденту Sputnik, как хивинцы приветствуют туристов и почему его дочь захотела остаться в Узбекистане.

Блуждая по улицам юности

— Как зародилась идея вести блог путешественника и почему для первой поездки выбрали Узбекистан?

— Я родился в Ташкенте и жил там до двадцати лет. Жена и дочка ни разу в Узбекистане не были и часто просили меня показать им мою родину, да и мне было интересно вернуться. К тому же я сам не видел ни Бухару, ни Хиву. Я взял с собой камеру и решил: "Если отснятый материал из поездки будет интересным, я выложу его на YouTube, попробую себя на ниве видеоблогинга".

— Заметили ли вы перемены в родном городе?

© Foto : Илья Буяновский Ташкент – город русской эвакуации: из записок путешественника в прошлое

— Да, Ташкент очень изменился. Я гулял по району, где провел юность, и боялся заблудиться. Появилось много современных зданий из стекла, металла и бетона. Наверное, это красиво, но новый облик города никак не сочетается с моими ностальгическими воспоминаниями. Поэтому советую туристам за восточной экзотикой ехать не в Ташкент, а в другие узбекские города — Самарканд, Бухару или Хиву.

— А что изменилось в стране в целом?

— Многое, и к лучшему. Раньше все знали: в Узбекистане нужно менять доллары только на черном рынке. Официальный курс был совершенно невыгодным, и вся страна нарушала закон, меняя валюту с рук. Сейчас поменять доллары в банке можно без труда и убытков.

Несколько лет назад проходить таможню в узбекских аэропортах было чрезвычайно долго и неприятно. Сейчас все происходит быстро, без утомительных досмотров. Декларировать всю технику, включая мобильный телефон, при въезде в страну больше не нужно.

© Foto : Денис Говорухин Достопримечательности Бухары

А вот регистрироваться по месту пребывания необходимо. Если вы живете в частной квартире, то это нужно делать самостоятельно, а если останавливаетесь в гостинице — документы оформляет ее администрация. Ни одного "незарегистрированного" дня в Узбекистане быть не должно, иначе возникнут проблемы с пограничниками. К счастью, я с этим не столкнулся.

— Вывозить предметы старше пятидесяти лет из страны запрещено. А если вы купили картину у местного художника, то обязаны получить в МВД справку для вывоза.

Кстати, "туристические" цены заметно выше "местных", но все зависит от того, как на вас посмотрит продавец. Так что обязательно торгуйтесь на рынках! Если скажете: "Я только что видел у вашего соседа то же самое, но дешевле", — вам сделают "скидку".

Плов и тридцать три удовольствия

— В своих видеороликах вы уделяете много внимание местной еде. Что в узбекской кухне любите больше всего?

— Плов, шашлык и самсу. Я хотел рассказать и своей семье, и будущим зрителям, что в разных узбекских городах одни и те же блюда готовят по-разному. В результате поправился килограммов на семь.

Перед вылетом в Москву мы зашли на ташкентский базар "Чорсу" и накупили там всяких вкусностей: конскую колбасу — казы, курагу, абрикосовые косточки, запеченные в золе. Их можно есть часами без остановки.

К сожалению, только после поездки я узнал об узбекском блогере Равшане Ходжиеве. Он снимает серию роликов "Одно место" — о том, где в Узбекистане можно вкусно поесть. С удовольствием бы с ним пообщался.

— А в Москве можно найти настоящий узбекский плов?

— Нет. В Москве есть места с весьма достойным пловом, но такого же вкусного и дешевого, как и в Узбекистане, все же нет. Для москвича узбекские цены очень низкие. Взять тот же плов: огромная тарелка с рассыпчатым рисом, бараниной, украшенная яйцами и казы, в Узбекистане стоит не больше двухсот рублей. Да еще и лепешку могут дать бесплатно. А что за эти деньги купишь в московском кафе? Разве что чашку кофе с булочкой.

© Foto : Денис Говорухин Плов

К слову об "аутентичной" еде — я слышал такую самаркандскую легенду. Как-то раз бухарский эмир отведал в Самарканде местные лепешки и повелел своим поварам: "Сделайте мне такие же!". Повара перепробовали все, даже привезли к бухарскому двору мастеров, тандыр и муку из Самарканда, но не смогли добиться "самаркандского" вкуса. Эти лепешки неповторимы, их нельзя приготовить нигде, кроме как в "родном" городе. То же самое относится и к другим узбекским блюдам.

Кстати, в Хиве не найдешь плова с бараниной — город ориентирован на западных туристов, а они баранье мясо не едят, и даже не ходят в кафе, где им пахнет. Поскольку туристов в Хиве маловато, от местных жителей при встрече скорей услышишь hello, чем "здравствуйте".

© Foto : Денис Говорухин Вид на Хиву во время рассвета

— Ради чего, кроме еды, стоит ехать в Узбекистан?

— Однозначно ради древностей и природы. Советую всем встретить рассвет в хивинской крепости Ичан-Кала. В первых лучах солнца Хива особенно красива, это настоящая восточная сказка. Нельзя остаться равнодушным к старинным улочкам Бухары, мы с женой влюбились в этот город! А если вам хочется побыть наедине с собой, можно поехать в Чимганские горы всего в часе езды от Ташкента. Зимой можно отправиться на горнолыжный курорт, а летом — искупаться в Чарвакском водохранилище.

С распростертыми объятьями

— Как вас встретили местные жители? Чувствовали ли себя там своим?

© Foto : Денис Говорухин Молодой человек везет лепешки на велосипеде

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— Отношение к россиянам в стране очень хорошее, к нам буквально бросались с объятиями, несколько раз даже просили сфотографироваться вместе на память. Никакого негатива по отношению к России, который встречался во времена распада СССР, сейчас нет. Нам даже удалось снять могилу первого президента Узбекистана, Ислама Каримова, хотя съемка около нее запрещена. Услышав русскую речь, к нам подошел местный смотритель, узнал, что мы приехали из Москвы — и разрешил съемку!

— Понравилось ли в Узбекистане жене и дочери?

— Моя семья до сих пор под невероятным впечатлением от поездки. То, что для меня, уроженца страны, было не в новинку, для жены и дочки — совершенная экзотика. Дочь настолько прониклась Узбекистаном, что захотела туда переехать: настолько там тепло, вкусно, гостеприимно. Это, правда, с ней случается после всех поездок — она уже хотела остаться и в Италии, и в Таиланде.

— Сейчас мы собираемся в Болгарию. Раньше ее называли "дополнительной республикой СССР" и шутили: "Курица — не птица, Болгария — не заграница". А ведь это потрясающе интересная страна! Уже на стадии подготовки к проекту я под впечатлением от нее.

— Вы хотите "переоткрыть" не самые популярные среди туристов страны?

— Именно! Что толку снова показывать, например, Париж? Там исхожен каждый метр, все и всё про него знают. Рассказывать о таких местах что-то новое и необычное очень сложно. А с Болгарией — наоборот. Там я хочу пообщаться с местными, узнать, как они живут, обязательно попробовать национальную кухню. Похоже, у блога уже появилась цель — показать, что такие близкие к нам страны незаслуженно считаются менее интересными, чем далекая заграница.

Мой приятель из Ташкента, посмотрев ролики "Городов побродимов", сказал: "Черт возьми, как в Узбекистане, оказывается интересно! Поеду-ка я тоже посмотрю свою родину!".