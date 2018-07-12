Госкомтуризма Узбекистана смягчил требования по содержанию хостелов

ТАШКЕНТ, 12 июл - Sputnik. В целях стимулирования развития инфраструктуры малобюджетного туризма Госкомтуризма Узбекистана с 10 июля отменил ряд требований по содержанию хостелов.

Теперь подобные заведения могут не иметь отдельного входа и лифта в зданиях более пяти этажей.

Кроме того, в хостеле могут отсутствовать таблички с нумерацией комнат и емкости с минимальным запасом воды из расчета 50 литров на место.

Также управляющий гостиницы, повар и горничная могут не иметь специального образования или квалификационного сертификата для работы в хостеле.

Также изменения коснулись номерного фонда: в нынешних правилах необязательным будет присутствие покрывала на кровати, и общественных помещений - в хостеле могут отсутствовать комната для хранения багажа и прачечная.