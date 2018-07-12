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Хостел

Госкомтуризма Узбекистана смягчил требования по содержанию хостелов

© Sputnik / Руслан Кривобок
Туризм
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21710

 Госкомтуризма Узбекистана существенно сократил требования к персоналу хостелов.

ТАШКЕНТ, 12 июл - Sputnik. В целях стимулирования развития инфраструктуры малобюджетного туризма Госкомтуризма Узбекистана с 10 июля отменил ряд требований по содержанию хостелов.

Теперь подобные заведения могут не иметь отдельного входа и лифта в зданиях более пяти этажей.

Кроме того, в хостеле могут отсутствовать таблички с нумерацией комнат и емкости с минимальным запасом воды из расчета 50 литров на место.

Также управляющий гостиницы, повар и горничная могут не иметь специального образования или квалификационного сертификата для работы в хостеле.

Также изменения коснулись номерного фонда: в нынешних правилах необязательным будет присутствие покрывала на кровати, и общественных помещений - в хостеле могут отсутствовать комната для хранения багажа и прачечная.

Теги:
Туризм



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