С 15 июля Узбекистан начнет выдавать электронные въездные визы

Электронная виза выдается иностранному гражданину для однократного пребывания на территории республики сроком на 30 дней.

ТАШКЕНТ, 14 июл - Sputnik. С 15 июля Узбекистан начнет оформлять и выдавать электронные въездные визы для пребывания в республике в туристических целях. Об этом сообщает пресс-служба узбекского МИД.

Теперь иностранцам не надо будет обращаться в диппредставительства и консульские учреждения Узбекистана за рубежом для оформления въездной туристической визы.

Электронная виза выдается иностранному гражданину для однократного пребывания на территории республики сроком на 30 дней и является действительной в течение 90 дней со дня ее выдачи.

Срок рассмотрения обращения на оформление и выдачу визы составляет два рабочих дня без учета дня подачи обращения.

Выданная электронная виза направляется на адрес электронной почты иностранного гражданина, указанный при подаче обращения на официальном портале системы e-visa.gov.uz.

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Подача обращения на оформление электронной визы осуществляется не менее чем за три рабочих дня до намечаемой даты поездки в Узбекистан.

Размер консульского сбора за рассмотрение обращения о выдаче электронной въездной визы - 20 долларов США.

Оплата осуществляется в электронном виде посредством международных платежных систем.

При прохождении пункта пропуска через границу турист предоставляет электронную визу в бумажном или электронном виде.