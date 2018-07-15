Лоукостер Wizz Air может открыть рейсы в Навои

ТАШКЕНТ, 15 июл - Sputnik. Делегация Навоийской области во главе с заместителем хокима У. Исламовым встретилась с президентом венгерской авиакомпании Wizz Air Ж. Варади, сообщает ИА "Жахон".

© Sputnik / Евгений Биятов Red Wings открывает рейсы из Москвы в Навои, Наманган и Фергану

Узбекистанцы презентовали потенциал международного аэропорта "Навои" и туристические возможности республики. Стороны изучили вопрос экономической эффективности запуска авиарейса Будапешт-Навои-Будапешт.

Кроме того, в столице Венгрии состоялся бизнес-форум, в ходе которого достигнута договоренность о реализации двух проектов с инвестициями венгерской стороны в размере 1,5 миллиона евро.

Также государства рассматривают идею создать предприятие по моментальной заморозке фруктов.