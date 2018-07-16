В Ташкенте прошел бизнес-форум "Узбекистан – Швейцария"

На форуме присутствовали представители 20 крупнейших компаний из Швейцарии, стороны подписали ряд документов.

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. В Международном бизнес-центре в Ташкенте состоялось открытие узбекско-швейцарского международного делового форума.

Бизнес-делегация из Швейцарии во главе с федеральным министром экономики, образования и научных исследований Йоханном Шнайдером-Амманом посетила Узбекистан 12 июля 2018 для участия в крупнейшем международном форуме, передает пресс-служба Узбектуризма.

В состав швейцарской делегации вошли представители федерального правительства и деловых кругов более 20 крупнейших швейцарских компаний и предпринимателей мирового уровня, банков, ведомств экономического профиля Швейцарии, отдельных кантонов страны.

На форуме были подписаны международные документы и соглашения между представителями каждой из отраслей экономики двух стран.

Вице-президент Всемирного банка по регионам Европы и Центральной Азии Сирил Мюллер заявил, что Всемирный банк готов к углублению взаимовыгодного партнерства с Узбекистаном в целях поддержки проводимых масштабных реформ и обеспечения устойчивого развития экономики Узбекистана.

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В рамках форума были проведены презентации по инвестиционным возможностям Узбекистана представителями различных отраслей экономики: текстильной промышленности, аграрного сектора, медицины, туризма, пищевой промышленности.

Во второй части форума прошли секционные двусторонние встречи и заседания совместного форума, где ведущим швейцарским компаниям была предложена реализация новых инвестиционных проектов в различных отраслях экономики Узбекистана.