В Ташкенте прошел бизнес-форум "Узбекистан – Швейцария"

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. В Международном бизнес-центре в Ташкенте состоялось открытие узбекско-швейцарского международного делового форума.
В состав швейцарской делегации вошли представители федерального правительства и деловых кругов более 20 крупнейших швейцарских компаний и предпринимателей мирового уровня, банков, ведомств экономического профиля Швейцарии, отдельных кантонов страны.
На форуме были подписаны международные документы и соглашения между представителями каждой из отраслей экономики двух стран.
Вице-президент Всемирного банка по регионам Европы и Центральной Азии Сирил Мюллер заявил, что Всемирный банк готов к углублению взаимовыгодного партнерства с Узбекистаном в целях поддержки проводимых масштабных реформ и обеспечения устойчивого развития экономики Узбекистана.
Во второй части форума прошли секционные двусторонние встречи и заседания совместного форума, где ведущим швейцарским компаниям была предложена реализация новых инвестиционных проектов в различных отраслях экономики Узбекистана.