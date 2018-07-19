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Совещание в хокимияте Ташкента по строительству сети отелей в Узбекистане под брендом Best Western

Известная сеть Best Western построит восемь отелей в Узбекистане

© Хокимият Ташкента
Туризм
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Инвесторы планируют вложить 100 миллионов долларов в строительство гостиниц в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Хиве.

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. Компания Plaza Hotelgroup GmbH из Германии намерена построить сеть отелей в Узбекистане под брендом Best Western.

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CHARLY TRIBALLEAU / AFP
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Иностранные инвесторы планируют вложить 100 миллионов долларов в строительство 6-8 гостиниц в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Хиве, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.

Сеть Best Western состоит из более чем 4 тысяч гостиниц, в основном они расположены в США и управляются центральным офисом в городе Финикс (штат Аризона).




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