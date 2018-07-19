Известная сеть Best Western построит восемь отелей в Узбекистане

Инвесторы планируют вложить 100 миллионов долларов в строительство гостиниц в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Хиве.

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. Компания Plaza Hotelgroup GmbH из Германии намерена построить сеть отелей в Узбекистане под брендом Best Western.

CHARLY TRIBALLEAU / AFP Сними меня: Узбекистан идет в Instagram и другие соцсети

Иностранные инвесторы планируют вложить 100 миллионов долларов в строительство 6-8 гостиниц в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Хиве, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.

Сеть Best Western состоит из более чем 4 тысяч гостиниц, в основном они расположены в США и управляются центральным офисом в городе Финикс (штат Аризона).