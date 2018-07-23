Индонезийский и Самаркандский университеты по туризму обменяются студентами

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. Индонезийская компания Sahid Hotels & Resorts и международный университет "Шелковый путь" подписали меморандум об обмене студентами.
Представители индонезийской компании Sahid Hotels & Resorts посетили Международный университет "Шелковый путь" в Самарканде.
Стороны также обсудили вопросы о привлечении индонезийских преподавателей в Университет "Шелковый путь", передает пресс-служба Госкомтуризма.
Президент подписал постановление о создании университета 28 июня текущего года, инициативу об открытии которого вуза совместными усилиями стран-участниц ШОС он выдвинул на саммите в Циндао 10 июня.
Квота приема в бакалавриат на 2018/2019 учебный год составляет 125 человек, в том числе 42 по государственным грантам, с возможностью дополнительного приема по повышенным контрактным ставкам.