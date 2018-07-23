Индонезийский и Самаркандский университеты по туризму обменяются студентами

Преподаватели из Индонезии будут вести лекции в университете Самарканда.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. Индонезийская компания Sahid Hotels & Resorts и международный университет "Шелковый путь" подписали меморандум об обмене студентами.

© Пресс-служба Госкомтуризма республики Узбекистан Сотрудничество между университетом Индонезии и Cамарканда

Представители индонезийской компании Sahid Hotels & Resorts посетили Международный университет "Шелковый путь" в Самарканде.

Стороны также обсудили вопросы о привлечении индонезийских преподавателей в Университет "Шелковый путь", передает пресс-служба Госкомтуризма.

Президент подписал постановление о создании университета 28 июня текущего года, инициативу об открытии которого вуза совместными усилиями стран-участниц ШОС он выдвинул на саммите в Циндао 10 июня.

© Sputnik / Какие вузы вошли в первый рейтинг в Узбекистане

Обучение в университете будет вестись на узбекском, русском и английском языках. В бакалавриате будут преподаваться два иностранных языка: первый — английский (французский, немецкий), второй — один из официальных языков Шанхайской организации сотрудничества (русский, китайский).

Квота приема в бакалавриат на 2018/2019 учебный год составляет 125 человек, в том числе 42 по государственным грантам, с возможностью дополнительного приема по повышенным контрактным ставкам.