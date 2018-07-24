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Туристы гуляют по Ташкенту

Ташкент в топе: 10 популярных направлений для российских туристов в СНГ

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Туризм
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Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг городов СНГ, которые активно посещают российские туристы летом.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг городов СНГ, которые активно посещают российские туристы.

По результатам анализа популярности поездок  в летний период в топ вошли Баку в Азербайджане, Минск в Белоруссии, Алматы в Казахстане, Ереван в Армении, Астана в Казахстане, Бишкек в Киргизии, Ташкент в Узбекистане, Кишинев в Молдавии, Душанбе в Таджикистане и Ашхабад в Туркменистане.

Лидирует в рейтинге – столица Азербайджана, замыкает десятку  - Ашхабад.

Туристы приезжают в города СНГ летом  на два-три дня и затем отправляются на курорты, расположенные на побережье Каспийского моря в Баку, на горном  курорте Чимбулак в Алматы, Чарвакском водохранилище близ Ташкента , озере Иссык-Куль в Кыргызстане.

В среднем, во время путешествий  российские туристы тратят от 50 до 100 долларов в сутки  на проживание и питание.

Самыми необременительными для кошельков летними направлениями признаны  Кишинев и Бишкек, а для уикенд-туров и шопинга россияне предпочитают Баку и Астану.

Теги:
рейтинг, СНГ, Ташкент



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