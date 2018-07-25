Иностранцы смогут удаленно зарегистрироваться в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 25 июл - Sputnik С 15 июля в Узбекистане иностранных граждан и лиц без гражданства можно будет зарегистрировать удаленно - сообщает пресс-служба Госкомтуризма Республики Узбекистан. Новая система сэкономит время, избавит от необходимости обращаться в госорганы и излишней бумажной волокиты.

Система e-mehmon предлагает три способа:

1. Необходимо зарегистрироваться на сайте emehmon.uz, в окне регистрации указать свои данные, затем заполнить форму "листок прибытия" и в самом конце произвести расчет по туристскому сбору, указав данные платежной карты.

2. Аналогичный алгоритм действий в мобильном приложении e-mehmon, нужно лишь предварительно установить его в своем гаджете и пройти авторизацию, указав номер телефона.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров С 15 июля Узбекистан начнет выдавать электронные въездные визы

Вышеуказанными способами могут воспользоваться прибывающие иностранные граждане и их родственники или друзья, то есть те, кто приглашает иностранных граждан не в коммерческих целях.

3. Гости, зарегистрировавшиеся в средствах размещения, оплатившие турсбор, но избравшие иное место проживания, должны выбрать в e-mehmon специальный пункт – самостоятельные туристы. Далее необходимо заполнить все поля как обычно, указать количество дней пребывания. После того, как программа подсчитает итог, можно оплатить услуги как в наличной, так и безналичной форме.

© Sputnik / Руслан Кривобок Госкомтуризма Узбекистана смягчил требования по содержанию хостелов

Напомним, что майским постановлением Кабинета Министров установлена обязанность администрации средств размещения регистрировать самостоятельных иностранных граждан в случае их обращения.

По закону, иностранные граждане по прибытию на территорию государства обязаны временно зарегистрироваться в течение трех суток, за исключением праздничных и выходных дней. При этом ответственность за соблюдение иностранным гражданином установленных правил пребывания в Узбекистане несет приглашающая сторона – как физические, так и юридические лица, на них возложена обязанность контролировать своевременность обращения иностранных гостей в отделы миграции и оформления гражданства по вопросам временной регистрации или прописки, следить за соблюдением сроков пребывания гостей на территории нашей республики.