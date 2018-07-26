Китайцы прибыли в Самарканд для обсуждения проекта Samarkand city

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik Делегация китайского фонда "Шелковый путь" во главе с его исполнительным вице-президентом Си Циньбо накануне прибыла в Самарканд и на месте изучила территории, на которых планируется строительство новой туристической зоны Samarkand city. - сообщает Podrobno.uz
В начале июня фонд и Национальный банк Узбекистана подписали в Пекине меморандум о взаимопонимании по строительству этого объекта. Капитал фонда – 40 миллиардов, был выделен из китайских золото-валютных резервов, а также активов Китайской инвестиционной корпорации, Экспортно-импортного банка Китая и Китайского банка развития.
Основной целью Фонда является поиск инвестиционных возможностей и предоставление услуг для реализации проектов в странах, через которые проходит новый Шелковый путь.