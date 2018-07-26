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Туристы в Самарканде

Китайцы прибыли в Самарканд для обсуждения проекта Samarkand city

CC BY 2.0 / Robert Wilson / Shah-e Zinda, Samarkand, Uzbekistan
Туризм
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В Самарканд прибыла делегация "Шелкового пути" для изучения и обсуждения деталей реализации проекта строительства турзоны Samarkand city

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik  Делегация китайского фонда "Шелковый путь" во главе с его исполнительным вице-президентом Си Циньбо накануне прибыла в Самарканд и на месте изучила территории, на которых планируется строительство новой туристической зоны Samarkand city. - сообщает Podrobno.uz

В начале июня фонд и Национальный банк Узбекистана подписали в Пекине меморандум о взаимопонимании по строительству этого объекта. Капитал фонда – 40 миллиардов,  был выделен из китайских золото-валютных резервов, а также активов Китайской инвестиционной корпорации, Экспортно-импортного банка Китая и Китайского банка развития.

Самарканд
Sputnik / Михаил Генис
Китайский Фонд шелкового пути построит турзону в Самарканде
На территории турзоны  планируется строительство современных гостиничных комплексов, коттеджей, развлекательных и торговых заведений. По проектам архитекторов, здесь расположатся амфитеатр, боулинг-клубы, караоке-бары, кафе и рестораны, магазины сувениров. Строительство планируется завершить до конца 2019 года.

Основной целью Фонда является поиск инвестиционных возможностей и предоставление услуг для реализации проектов в странах, через которые проходит новый Шелковый путь.

 

 

Теги:
Шелковый путь, Туризм, Самарканд



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