Глянцевый журнал Elle Italia приглашает туристов в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. В модном журнале Elle Italia опубликована статья обладателя первого приза конкурса "Олтин калам", которая приглашает посетить Узбекистан.
Речь идет о материале под названием "По следам Александра Македонского" известного итальянского журналиста Микаэли Зуккони, который написал ее после участия в международной экспедиции "Дорогами Александра Великого", прошедшей в городах Байсун, Термез, Шахрисабз и Бухара при содействии узбекского туроператора "Maracanda Express", пишет пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана.
"Прошлое и настоящее сливаются в Узбекистане. Пустыни и светские города, древние крепости и засеянные поля являются фоном страны с растущей экономикой. Глиняные стены, блестящая майолика и современные здания. Верблюды и скоростные поезда. Страна с тысячелетней историей, перекрёсток людей, которые пересекали Азию с Востока и Запада", - отмечает автор.