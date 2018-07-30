20:48 30 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.82
  • EUR9127.60
  • USD7789.38
Поиск
На улицах старой Бухары

Глянцевый журнал Elle Italia приглашает туристов в Узбекистан

© Sputnik /
Туризм
Получить короткую ссылку
35 0 0

Итальянский журналист Микаэли Зуккони написал статью о красотах Байсуна, Термеза, Шахрисабза и Бухары после участия в международной экспедиции "Дорогами Александра Великого".

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. В модном журнале Elle Italia опубликована статья обладателя первого приза конкурса "Олтин калам", которая приглашает посетить Узбекистан.

Речь идет о материале под названием "По следам Александра Македонского" известного итальянского журналиста Микаэли Зуккони, который написал ее после участия в международной экспедиции "Дорогами Александра Великого", прошедшей в городах Байсун, Термез, Шахрисабз и Бухара при содействии узбекского туроператора "Maracanda Express", пишет пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана.

"Прошлое и настоящее сливаются в Узбекистане. Пустыни и светские города, древние крепости и засеянные поля являются фоном страны с растущей экономикой. Глиняные стены, блестящая майолика и современные здания. Верблюды и скоростные поезда. Страна с тысячелетней историей, перекрёсток людей, которые пересекали Азию с Востока и Запада", - отмечает автор. 

Туристы гуляют по Ташкенту
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Ташкент в топе: 10 популярных направлений для российских туристов в СНГ
Итальянский журналист сообщает, что по узбекскому краю, через древние территории Согдианы и Бактрии проходил венецианец Марко Поло, а раньше Александр Македонский, письменные и архитектурные источники о которых даже сегодня позволяют заново открывать знаменитые исторические эпизоды. Это дворец "Афросиаб" под Самаркандом, археолоrический музей, где хранится исключительная фреска с шествием послов (VII век нашей эры), монументальная площадь Регистан, холм "Коктепа", куда сбежал сатрап Спитамен от Александра.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Севан
    Око за око

    На севанском пляже в Армении жестоко избили человека. После выяснилось, что он был объявлен в розыск в России за нанесение тяжких телесных повреждений.

  • Самолет Wizz Air в аэропорту Шопена в Варшаве
    Вынужденная посадка

    Самолет авиакомпании Wizz Air со 178 пассажирами на борту, летевший в Ригу, вернулся в аэропорт Тель-Авива из-за неполадок в работе двигателя.

  • Автомобиль Яндекс.Такси
    Ни слова больше

    Мэр Вильнюса обратился в Совет по конкуренции Литвы с просьбой приостановить рекламу, которую дает сервис "Яндекс.Такси".

  • Флаги Молдовы и России, архивное фото.
    Надежда на лучшее

    Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, когда двусторонние отношения республики с Россией могут улучшиться.

  • Флаг России на здании посольства в Таллинне.
    "Ущербная практика"

    Посольство Российской Федерации в Эстонии выражает глубокое сожаление в связи с очередной акцией героизации и пропаганды фашизма на территории Эстонии.

  • Встреча президентов Южной Осетии и Сирии
    Ответный визит

    Президент Сирии Башар Асад принял приглашение югоосетинского коллеги Анатолия Бибилова посетить республику.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер Варяг (справа) на праздновании Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке.
ВМФ России 79 лет: военные моряки принимают поздравления
Изготовление чустских ножей в семейной мастерской
Чудо из Чуста: как делают самые известные ножи в мире
Сколько стоит тонировка в разных странах мира
Кому, как и за сколько можно затонировать авто в Узбекистане и странах СНГ

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054