Глянцевый журнал Elle Italia приглашает туристов в Узбекистан

Итальянский журналист Микаэли Зуккони написал статью о красотах Байсуна, Термеза, Шахрисабза и Бухары после участия в международной экспедиции "Дорогами Александра Великого".

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. В модном журнале Elle Italia опубликована статья обладателя первого приза конкурса "Олтин калам", которая приглашает посетить Узбекистан.

Речь идет о материале под названием "По следам Александра Македонского" известного итальянского журналиста Микаэли Зуккони, который написал ее после участия в международной экспедиции "Дорогами Александра Великого", прошедшей в городах Байсун, Термез, Шахрисабз и Бухара при содействии узбекского туроператора "Maracanda Express", пишет пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана.

"Прошлое и настоящее сливаются в Узбекистане. Пустыни и светские города, древние крепости и засеянные поля являются фоном страны с растущей экономикой. Глиняные стены, блестящая майолика и современные здания. Верблюды и скоростные поезда. Страна с тысячелетней историей, перекрёсток людей, которые пересекали Азию с Востока и Запада", - отмечает автор.

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Итальянский журналист сообщает, что по узбекскому краю, через древние территории Согдианы и Бактрии проходил венецианец Марко Поло, а раньше Александр Македонский, письменные и архитектурные источники о которых даже сегодня позволяют заново открывать знаменитые исторические эпизоды. Это дворец "Афросиаб" под Самаркандом, археолоrический музей, где хранится исключительная фреска с шествием послов (VII век нашей эры), монументальная площадь Регистан, холм "Коктепа", куда сбежал сатрап Спитамен от Александра.