Госкомземгеодезкадастр и TomTom создадут навигационную карту для туристов

Карта должна стать подспорьем для туристов в поиске дорожных и туристических знаков, определении направлений к достопримечательностям, гостиницам и ресторанам, а также в планировании маршрутов.

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. Навигационную карту для туристов, приезжающих в Узбекистан, разработают специалисты Госкомземгеодезкадастра совместно с представителями голландской компании TomTom, сообщили в комитете.

Карта должна стать подспорьем для туристов в поиске дорожных и туристических знаков, определении направлений к достопримечательностям, гостиницам и ресторанам, а также в планировании маршрутов.

"Стороны договорились подписать Меморандум о сотрудничестве по созданию навигационных карт для смартфонов, автомобильных навигаторов, персональных навигаторов и веб-приложений для планирования маршрутов, а также по повышению потенциала сотрудников комитета", - говорится в сообщении.

Компания TomTom - многонациональный глобальный бренд с продуктами, которые ежедневно посещают более 800 млн человек по всему миру. Компания Apple выбрала карты TomTom для использования в навигационном приложении собственной разработки, встроенном во все мобильные устройства.