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Сталик Ханкишиев во время приготовления плова

Сталик Ханкишиев продлил прием заявок на участие в конкурсе узбекской кухни

Sputnik
Туризм
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Видеоролики, где участники снимают процесс приготовления блюд узбекской кухни, принимались до 10 июля, однако поскольку было получено всего 21 видео, ведущий принял решение продлить прием заявок до 20 августа.

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. Начался второй этап конкурса узбекской кухни Сталика Ханкишиева. 

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Известный ведущий в прямом эфире на своем канале YouTube начал просматривать видеоролики участников, которые прислали свои рецепты блюд национальной кухни. Всего было отправлено 21 видео, работы принимались до 10 июля. В связи с небольшим количеством участников, Сталик Ханкишиев принял решение продлить прием заявок до 20 августа.

Напомним, в конкурсе могут принять участие только граждане России, выходцы из Узбекистана к участию в конкурсе не допускаются.

Для участия в конкурсе нужно самостоятельно приготовить блюдо, запечатлев весь процесс на видео, и опубликовать получившийся ролик в YouTube с пометкой "На конкурс узбекской кухни Сталика Ханкишиева". Ссылку на ролик нужно также оставить в комментариях под видео о конкурсе в аккаунте Ханкишиева.

Сталик Ханкишиев
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На финал в Москву пригласят пять участников, которые приготовят свои коронные блюда и представят их на суд шеф-поваров и мастеров узбекской кухни. Три победителя получат в качестве приза поездку в Узбекистан с посещением Ташкента, Бухары, Самарканда и Хорезма. 

Конкурс проводится при поддержке посольства Узбекистана в России, Госкомитета Узбекистана по развитию туризма, национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари", телерадиокомпании республики, хокимиятов Самаркандской, Бухарской и Хорезмской областей, а также кулинара и телеведущего Сталика Ханкишиева.




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