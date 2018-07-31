Узбекистан участвует в конкурсе National Geographic Travel Awards

Голосование пройдет с 22 июня по 5 октября в 25 основных номинациях, республика может занять первое место среди лучших туристических направлений 2018 года.

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. Посольство Узбекистана в Москве содействовало включению республики в список участников конкурса National Geographic Travel Awards по лучшим туристическим направлениям и отелям 2018 года в номинациии “Гастрономический туризм”.

Вместе с Узбекистаном в этом списке представлены Франция, Южная Корея, Швеция, Азербайджан, передает пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана.

© Sputnik / Глянцевый журнал Elle Italia приглашает туристов в Узбекистан

Победители конкурса будут объявлены по итогам онлайн-голосования на сайте . Конкурс продолжится до 5 октября 2018 года. Проголосовать на конкурсе National Geographic Travel Awards можно по ссылке.

Онлайн-голосование пройдет c 22 июня по 5 октября 2018 года включительно в 25 основных номинациях. Результаты итогов по этим номинациям будут объявлены в ноябре 2018 года в Москве.

Гастрономический туризм в Узбекистане развивается очень быстрыми темпами. В прошлом году в голосовании приняли участие более 270 тысяч человек.