Узбекистан участвует в конкурсе National Geographic Travel Awards

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. Посольство Узбекистана в Москве содействовало включению республики в список участников конкурса National Geographic Travel Awards по лучшим туристическим направлениям и отелям 2018 года в номинациии “Гастрономический туризм”.
Вместе с Узбекистаном в этом списке представлены Франция, Южная Корея, Швеция, Азербайджан, передает пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана.на сайте. Конкурс продолжится до 5 октября 2018 года. Проголосовать на конкурсе National Geographic Travel Awards можно по ссылке.
Онлайн-голосование пройдет c 22 июня по 5 октября 2018 года включительно в 25 основных номинациях. Результаты итогов по этим номинациям будут объявлены в ноябре 2018 года в Москве.
Гастрономический туризм в Узбекистане развивается очень быстрыми темпами. В прошлом году в голосовании приняли участие более 270 тысяч человек.