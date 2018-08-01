ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. В Таджикистане создано спецподразделение МВД по охране туристов, пишет Sputnik Таджикистан.
Напомним, вечером 29 июля на трассе Дангаринского района водитель совершил наезд на группу иностранных велотуристов. В результате ДТП трое туристов погибли на месте происшествия, четвертый был госпитализирован, но позже скончался в больнице.
Расследованием происшествия занимается Генеральная прокуратура Таджикистана.
На следующий день после случившегося, террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на иностранных туристов в Таджикистане.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в понедельник во время заседания правительства поручил усилить меры безопасности в стране, особенно на стратегических объектах.