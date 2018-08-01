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Машина таджикской милиции

В Таджикистане создано спецподразделение МВД по охране туристов

Sputnik
Туризм
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в понедельник во время заседания правительства поручил усилить меры безопасности в стране.

ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. В Таджикистане создано спецподразделение МВД по охране туристов, пишет Sputnik Таджикистан.

Знак аварийной остановки
© Pixabay
В Таджикистане машина протаранила группу туристов — есть жертвы

Напомним, вечером 29 июля на трассе Дангаринского района водитель совершил наезд на группу иностранных велотуристов. В результате ДТП трое туристов погибли на месте происшествия, четвертый был госпитализирован, но позже скончался в больнице.

Расследованием происшествия занимается Генеральная прокуратура Таджикистана.

На следующий день после случившегося, террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на иностранных туристов в Таджикистане.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в понедельник во время заседания правительства поручил усилить меры безопасности в стране, особенно на стратегических объектах.

Теги:
туристы, Таджикистан



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